Le prince William n’a « aucun intérêt » à se réconcilier avec le prince Harry | Royal | Actualités

Harry a fait une série d’affirmations explosives contre son frère et leur famille à travers une série d’interviews, notamment dans son émission Netflix avec Meghan Markle, Harry & Meghan, et dans ses propres mémoires à succès, Spare.

Il incluait un tweet publié plus tôt par Buckingham Palace qui comprenait une photo d’un Harry souriant et une légende : « Je souhaite au duc de Sussex un très joyeux 40e anniversaire aujourd’hui ! »

Cependant, un ami proche du prince et de la princesse de Galles a déclaré que l’héritier du trône considérait toujours les revendications d’Harry comme « impardonnables » et que le contacter n’était pas sa « priorité » absolue.

Ils ont dit à la La bête quotidienne:« La vérité est que William n’a aucun intérêt pour le moment à contacter Harry et Meghan.

« Il considère ce que Harry a dit dans son livre comme impardonnable et, ce qui est compréhensible étant donné le diagnostic de cancer de Catherine, veut simplement se concentrer sur sa femme et sa famille en premier et sur son travail en second.