Le prince William ‘montrera la statue de la princesse Diana aux enfants George, Charlotte et Louis’ avant le service avec Harry

Le PRINCE William montrera à ses enfants la statue de la princesse Diana avant son dévoilement officiel jeudi, a-t-on appris.

Le duc de Cambridge devrait rendre une visite privée à la statue du palais de Kensington aux côtés de son épouse Kate et du prince George, de la princesse Charlotte et du prince Louis.

Selon le Telegraph, les Cambridge devraient voir la statue dans sa position finale, William souhaitant que sa famille partage un moment de réflexion avant son dévoilement.

Pendant ce temps, le prince Harry a atterri au Royaume-Uni vendredi avant le dévoilement de la statue le 1er juillet – la date du 60e anniversaire de Diana.

Une porte-parole de Harry a confirmé qu’il était arrivé « en toute sécurité » dans sa résidence privée Frogmore Cottage. Le duc devrait également voir la statue en privé avant jeudi.

Les frères en conflit mettront de côté leurs différences pour l’événement poignant, où ils seront rejoints par la famille proche de Diana et d’autres personnes impliquées dans l’organisation de la statue.

Ce sera la première fois que William et Harry se rencontreront face à face depuis leurs retrouvailles aux funérailles du prince Philip en avril.

Mais les frères ne seraient pas prêts à réparer le fossé entre eux bien qu’ils soient dans le pays en même temps.

Une source royale a déclaré au Sunday Times qu’aucun des frères n’offrait de « branche d’olivier », ajoutant: « Je crains que ce soit la même chose qu’aux funérailles du prince Philip, un signe de reconnaissance et c’est à peu près tout. »

Le mois dernier, Harry a révélé que certains des premiers mots de son fils Archie étaient « grand-mère Diana » alors qu’il parlait de ses difficultés après la mort de sa mère.

S’exprimant dans le documentaire The Me You Can’t See, Harry a déclaré à propos de sa mère: « J’aurais aimé qu’elle puisse rencontrer Meghan. J’aurais aimé qu’elle soit là pour Archie.

« J’ai une photo dans sa chambre d’enfant… et c’est l’un des premiers mots qu’il a prononcés. En dehors de ‘maman’, ‘papa’, c’était alors ‘grand-mère’, ‘grand-mère Diana’.

« C’est la chose la plus douce mais en même temps ça me rend vraiment triste. »

Harry et Wills ont commandé la statue en 2017 pour célébrer la vie et l’héritage de leur mère – bien que le dévoilement officiel ait été retardé par la pandémie de coronavirus.

La semaine dernière, il a été révélé que la liste des invités pour l’événement avait été réduite de 100 à seulement une poignée de personnes en raison des craintes de Covid.

Parmi les participants se trouveront la famille proche de Diana, des membres du comité de la statue, le sculpteur Ian Rank-Broadley et le jardinier designer Pip Morrison.