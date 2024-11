Le prince William montre des « signes de tension » lorsqu’il mentionne le nom de Harry pour la première fois depuis des années

Le prince William a montré des signes de « tension intérieure » lorsqu’il a mentionné le surnom de son jeune frère, le prince Harry, pour la première fois depuis des années, a affirmé un expert en langage corporel.

Dans son nouveau documentaire, Prince William : Nous pouvons mettre fin au sans-abrismele prince de Galles a rappelé sa mère, feu la princesse Diana, l’emmenant avec Harry au Passage, une organisation caritative pour les sans-abri.

« Ma mère m’a emmené au Passage, elle y a emmené Harry et moi », a déclaré William au début du documentaire.

Malgré les années de querelle entre les frères, le ton de William semblait détendu, mais l’experte en langage corporel Judi James a noté une subtile touche de tension dans sa prononciation de « Harry » comme « Huury ».

Parler avec Nouvelles de Grande-Bretagne, Judi a déclaré: « William adopte un air détendu et sans drame lorsqu’il vérifie le nom de son frère en public pour la première fois depuis longtemps. »

« Mais il y a un indice de tension intérieure lorsqu’il prononce le nom de Harry. Dans le but de paraître décontracté, il le glisse rapidement, ce qui en fait plus un ‘Huury’ qu’un ‘Harry' », a-t-elle ajouté.

« Son langage corporel lorsqu’il apparaît à l’écran semble ouvert et plutôt honnête alors qu’il revit le passé à travers son discours actuel, ressemblant et ressemblant presque au garçon qu’il était alors alors qu’il décrit ses pensées et ses souvenirs en détail.

« Lorsque le clip change, il y a un morceau plus long de William expliquant ses pensées sur les sans-abri, mais cette fois en parlant avec passion. »