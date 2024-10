Le prince William mentionne Harry pour la première fois depuis la querelle

La rupture dans la relation autrefois forte entre le prince William et le prince William a atteint un point de rupture, malgré les informations selon lesquelles Kate Middleton et d’autres membres de la famille royale espèrent que les frères pourront éventuellement être d’accord. Bien que les frères ne se soient pas publiquement reconnus depuis des années, même lorsqu’ils ont récemment assisté tous les deux aux mêmes funérailles familiales, William semblait se sentir nostalgique en mentionnant de manière inattendue son jeune frère publiquement pour la première fois au milieu de leur querelle en cours.

Dans un extrait du 26 octobre de son prochain documentaire en deux parties Prince William : Nous pouvons mettre fin au sans-abrismequi sera diffusé les 30 et 31 octobre sur ITV, William a parlé d’une expérience significative qu’il a partagée avec Harry et sa défunte mère, la princesse Diana, lorsqu’il était enfant. Le prince de Galles a révélé que son programme Homewards de cinq ans, qui vise à montrer qu’il est possible de mettre fin au sans-abrisme, a été inspiré par une journée passée dans une organisation caritative britannique appelée The Passage avec sa mère et Harry.

« Ma mère m’a emmené au Passage », a-t-il déclaré dans le clip alors qu’une photo de lui et de son petit frère jouait en arrière-plan. Il a ajouté : « Elle a emmené Harry et moi là-bas. Je devais avoir 11 ans à l’époque, peut-être 10. Je n’étais jamais allé à quelque chose de pareil auparavant et j’étais un peu inquiet de savoir à quoi m’attendre.

William, qui est un mécène de The Passage depuis 2019, a partagé que lui et son frère ont été surpris par « à quel point l’environnement était heureux » alors qu’ils traînaient et jouaient aux échecs avec les gens là-bas.

« Je me souviens d’avoir eu de bonnes conversations, de jouer aux échecs, de discuter et c’est à ce moment-là que j’ai réalisé qu’il y avait d’autres personnes qui n’avaient pas la même vie que vous », a poursuivi l’héritier du trône. Tu sais, quand tu es tout petit, tu penses simplement que la vie est ce que tu vois devant toi et tu n’as pas vraiment [the] concept pour aller voir ailleurs. C’est quand vous rencontrez des gens, comme je l’ai fait à l’époque, qui vous mettent un point de vue différent et vous disent : « Eh bien, je vivais dans la rue la nuit dernière », et vous vous dites : « Woah ». Je me souviens de ce qui s’est passé. »

Il a également parlé de la capacité unique de la princesse Diana à rassembler les gens et à mettre tout le monde à l’aise. « Ma mère a fait comme d’habitude, en faisant en sorte que tout le monde se sente détendu, en riant et en plaisantant avec tout le monde », dit-il.

Bien que la relation entre William et Harry ne soit pas au meilleur moment en ce moment et que le prince de Galles aurait ignoré les SMS, les appels et les messages du duc de Sussex, a déclaré une source royale. Personnes qu’il y avait une possibilité que leur querelle en cours ait une date de fin. La fracture est « très grave » mais pas « irréparable », a déclaré une source à la publication.