Le prince William lancera une nouvelle initiative britannique sur les sans-abrisme inspirée de Diana

Le prince William lance un nouveau projet, Homewards, qui se concentrera sur la prévention du sans-abrisme au Royaume-Uni.

« C’est une grande tâche, mais je crois fermement qu’en travaillant ensemble, il est possible de rendre le sans-abrisme rare, bref et non répété », a déclaré William dans un communiqué.

Lundi, le prince de Galles se lancera dans une tournée nationale de deux jours pour lancer le projet en suivant les traces de la princesse Diana; c’est sa mère qui lui a ouvert les yeux sur le problème de l’itinérance.

Le prince William de Grande-Bretagne lancera lundi une nouvelle initiative à l’échelle du Royaume-Uni visant à montrer qu’il est possible de mettre fin au sans-abrisme et de le rendre « rare, bref et non répété », a annoncé le palais de Kensington.

William, 41 ans, l’héritier du trône, et sa fondation caritative royale aideront à donner à six sites phares à travers la Grande-Bretagne « l’espace, les outils et les relations » pour travailler à la prévention du sans-abrisme localement.

Promettant une « approche transformatrice » de la question, l’initiative quinquennale – baptisée Homewards – tentera de créer un « modèle éprouvé et testé qui peut être étendu à travers le Royaume-Uni et au-delà ».

Il vise à débloquer des « partenariats sans précédent » et à améliorer la compréhension du sans-abrisme, le programme étant lancé parallèlement à de nouvelles recherches suggérant qu’une personne sur cinq en Grande-Bretagne a une expérience du sans-abrisme.

« Dans une société moderne et progressiste, chacun devrait avoir un logement sûr et sécurisé, être traité avec dignité et recevoir le soutien dont il a besoin », a déclaré William dans un communiqué.

« Grâce à Homewards, je veux en faire une réalité et au cours des cinq prochaines années, donner aux gens à travers le Royaume-Uni l’espoir que l’itinérance peut être évitée lorsque nous collaborons.

« C’est une grande tâche, mais je crois fermement qu’en travaillant ensemble, il est possible de rendre l’itinérance rare, brève et non répétée et je suis très impatient de travailler avec nos six sites pour faire de notre ambition une réalité. »

Le prince entreprendra une tournée nationale de deux jours à partir de lundi à Londres, au cours de laquelle il annoncera les six lieux.

Dans chaque lieu choisi, Homewards aidera à former des coalitions dirigées localement de personnes, d’organisations et d’entreprises qui travailleront à la prévention de l’itinérance dans leurs régions en fonction des besoins et de l’expertise locaux.

L’initiative donnera également accès à un réseau sans précédent d' »expertise, de partenaires et de bailleurs de fonds de premier ordre aux niveaux local et national », a déclaré Kensington Palace.

Cela comprend jusqu’à 500 000 de financement de démarrage flexible dans chaque emplacement auquel on peut accéder pour soutenir la mise en œuvre de leurs plans d’action, a-t-il ajouté.

« C’est quelque chose qui compte tellement pour lui », a ajouté un porte-parole du prince William, « et cela signifiait tellement pour sa mère. »

Le prince William n’avait que 11 ans lorsque lui et le prince Harry ont été emmenés au refuge The Passage par Diana, Personnes rapports.

Le porte-parole de William a déclaré: « Cette première visite au Passage a vraiment inspiré ce travail. »

« Il a été à travers tous les détails de ce projet. C’est le prince qui a demandé à la Fondation de partir et de voir comment ils pourraient avoir un impact réel sur cette question, et il sera impliqué dans chaque endroit. Pour lui, c’est là-haut comme l’un de ses projets les plus importants. Ce n’est pas pour aujourd’hui ni pour demain. Il s’est engagé à transformer la façon dont nous, en tant que nation, pensons à l’itinérance.