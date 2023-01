Le prince William, Kate et Boris rendent des hommages sincères au Premier ministre gallois Mark Drakeford après la mort de sa femme Clare

Le PRINCE William, la princesse Kate et Boris Johnson ont rendu hommage après le décès tragique de Clare, l’épouse de Mark Drakeford.

L’homme de 66 ans était marié au premier ministre du Pays de Galles depuis 46 ans et ils avaient trois enfants ensemble.

Le prince William avec Mark Drakeford lors d’une visite au Senedd, le Parlement gallois, à Cardiff, au Pays de Galles Crédit : Alamy

Boris Johnson rencontre Mark Drakeford (L) et le secrétaire d’État pour le Pays de Galles Alun Cairns (R) au bureau des premiers ministres de l’Assemblée nationale du Pays de Galles Crédit : Getty Images – Getty

Le prince et la princesse de Galles ont partagé leurs condoléances sur les réseaux sociaux après l’annonce du décès de Clare.

“Envoi de nos pensées et de nos prières à Mark Drakeford et à sa famille. W & C”, a été tweeté depuis leur compte Twitter officiel.

L’ancien Premier ministre, Boris Johnson, s’est également joint à lui pour rendre hommage à la famille Drakeford.

“Je veux adresser mes condoléances à Mark Drakeford après la terrible nouvelle concernant sa femme Clare. Mes pensées et mes prières sont avec lui et sa famille en ce moment”, a-t-il écrit sur Twitter.

Le décès de Clare a été confirmé par un porte-parole du gouvernement gallois, qui a déclaré: “C’est avec une profonde tristesse que nous confirmons le décès soudain de Clare Drakeford, épouse du Premier ministre.

“Les pensées de tout le monde au sein du gouvernement gallois vont à la famille en ce moment et nous demandons que leur vie privée soit respectée.”

Sa cause de décès n’est pas encore connue.

L’année dernière, M. Drakeford a révélé qu’il avait été séparé de sa femme “vulnérable” pendant une grande partie de la pandémie.

Le couple avait vécu dans des maisons séparées afin de “la protéger”.

Il a déclaré à ITV Wales: “Je suis marié depuis très longtemps et ne pas être à la maison et être à distance physique, même si nous nous voyions tous les jours et parlions tous les jours, c’était une expérience déroutante dans ce genre de chemin et que cela soit terminé, c’est un peu émouvant pour tout le monde.

Rendant hommage à Clare aujourd’hui, la dirigeante libérale démocrate galloise, Jane Dodds, a déclaré: “Mes pensées vont au Premier ministre et à sa famille en cette période très difficile.

“Au nom de tous les libéraux démocrates gallois, j’adresse nos plus sincères condoléances à Mark, sa famille et ses amis.”

La première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, a déclaré qu’elle envoyait à Mark Drakeford “amour et force” après l’annonce du décès subit de sa femme, Clare.

“Mes pensées vont à Mark et à sa famille en ce moment terriblement triste”, a tweeté Mme Sturgeon.

« Aux occasions où j’ai rencontré Clare, il était évident à quel point le lien entre elle et Mark était fort, et je ne peux qu’imaginer la profondeur du chagrin qu’il ressent.

« Lui envoyer de l’amour et de la force.

Jo Stevens, député travailliste de Cardiff Central, a déclaré: “Tellement choqué et tellement triste d’apprendre la mort de Clare Drakeford.

“Les pensées et la sympathie de nous tous au sein et à travers le Parti travailliste parlementaire gallois vont à Mark et à sa famille.”

Le leader de Plaid Cymru, Adam Price, a tweeté: “Mon cœur se brise absolument pour @PrifWeinidog après avoir entendu le décès soudain de sa femme, Clare Drakeford.

“Je sais à quel point tu étais proche et il n’y a pas de mots pour décrire la douleur que tu dois ressentir. Mes pensées sont avec toi et ta famille. Nous sommes tous là pour toi, Mark.”

L’épouse du premier ministre du Pays de Galles est décédée Crédit : AFP