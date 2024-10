Le prince William « jaloux » et le prince Harry ressemblent davantage à Diana

Le prince Harry est comparé à la princesse Diana par l’un de ses anciens collaborateurs.

Ken Wharfe, qui était le chef de la sécurité de feu la princesse de Galles, a révélé qu’Harry et sa mère étaient des « artistes ».

Il raconte au Sun : « Harry a toujours été un bouffon quand il était enfant.

« Une partie du problème avec lui et son frère était que William était quelque peu jaloux de sa popularité.

« Mais comme sa mère, elle aimait se divertir, elle aimait être populaire. »

Parlant de la décision de Harry de quitter la famille royale, Ken a expliqué : « Je n’ai pas beaucoup de sympathie pour eux.

« Avant le Megxit, il était plus populaire que la reine.

«Il a un style tellement unique qu’il pensait pouvoir jouer six mois après et six mois dehors.

« Cela n’a pas fonctionné comme ça parce que la Reine ne l’aurait pas permis. »

Il a poursuivi : « Je pense qu’avec Harry, il était populaire, surtout lorsqu’il était ici au Royaume-Uni. »