Le prince William imite le prince Harry avec sa barbe hirsute tandis que les fans raffolent du « nouveau look délicieux » du royal

Le prince William a profité des derniers instants d’un été frais avec un look audacieux rarement vu sur les hommes royaux.

Le prince de Galles a dévoilé sa nouvelle barbe hirsute alors qu’il apparaissait au nom du roi Charles II lors du défilé du souverain au Royal Air Force College de Cranwell dans le Lincolnshire.

Vêtu de ses insignes militaires, le prince William, qui a reçu le titre de colonel en chef de l’Army Air Corps plus tôt cette année de la part de son père, ressemblait étrangement à son frère éloigné, le prince Harry.

Lors de l’événement, William a déclaré : « C’est un grand honneur pour moi d’être avec vous aujourd’hui pour représenter mon père, Sa Majesté le Roi », selon le BBC« Même si je n’ai pas obtenu mon diplôme sur ce terrain de parade précis, j’ai obtenu mon diplôme de formation de pilote ici, donc je sais quelque chose sur les célébrations qui auront lieu plus tard. »

Le défilé a réuni 48 cadets de la Royal Air Force et quatre élèves-officiers internationaux de Jordanie, du Kenya, du Pakistan et d’Ouganda, diplômés du cours d’adjudants commissionnés et de la formation initiale modulaire d’officiers.

Les réseaux sociaux se sont illuminés en voyant la nouvelle apparence du prince William, les utilisateurs se ruant sur les commentaires des photos partagées sur les comptes officiels du prince et de la princesse de Galles.

« Tu DEVAIS garder la barbe », a écrit un fan, tandis qu’un autre a détaillé une liste de contrôle comprenant « la barbe, l’uniforme, le Prince… ouais, je suis vendu ».

« Avec tout le respect que je vous dois, Votre Altesse le Prince de Galles, vous nous coupez le souffle avec cette barbe, s’il vous plaît gardez-la », a écrit un autre fan.

« Un nouveau look très délicieux !! », a déclaré un admirateur.

Bien que la nouvelle barbe de trois jours du prince William ressemble à la pilosité faciale préférée de son frère, c’est probablement l’un des rares liens restants entre les frères et sœurs séparés qui se sont réunis pour la dernière fois en août pour assister à une commémoration pour leur défunt oncle, Lord Robert Fellowes.

Le prince Harry et le prince William entretiennent une relation tendue depuis que le duc de Sussex a choisi de se retirer de ses responsabilités royales supérieures et de déménager en Californie avec sa femme, Meghan Markle, en 2020.

De plus, le prince Harry, qui porte la barbe depuis plus d’une décennie, a affirmé dans ses mémoires « Spare » que la pilosité faciale provoquait des tensions dans sa relation avec William.

Le duc de Sussex avait demandé à sa défunte grand-mère, la reine Elizabeth II, la permission de garder sa barbe pendant son mariage avec Meghan Markle en 2018 Harry a affirmé que ce n’était « pas une mince affaire » puisque la barbe était interdite dans l’armée britannique et qu’il porterait son uniforme des forces armées pour le grand jour.

Le prince Harry a déclaré que sa barbe était une « couverture de sécurité » et que sa future épouse ne l’avait jamais vu sans elle : « Je ne voulais pas qu’elle descende l’allée et voie un parfait inconnu », a-t-il écrit.

Tandis que la reine le permettait, Harry a affirmé que William était « hérissé » Quand il l’a découvert, il a ordonné à son frère de « se raser la barbe ». Harry a écrit que lorsqu’il a demandé à William pourquoi la permission de leur grand-mère le dérangeait, William a répondu : « Parce que je n’avais pas le droit de garder ma barbe. »

« Ah, c’était ça », écrivit Harry. « Après son retour d’une mission dans les forces spéciales, Willy portait une barbe fournie et quelqu’un lui a dit d’être un bon garçon, de courir la raser. Il détestait l’idée que je profite d’un avantage qui lui avait été refusé. »

Le prince William a depuis adopté son nouveau look hirsute, un clin d’œil possible à son approche plus détendue de la vie ces derniers temps après l’annonce de sa femme Kate Middleton qu’elle était « sans cancer » et qu’elle avait terminé sa chimiothérapie.

« Alors que l’été touche à sa fin, je ne peux pas vous dire à quel point je suis soulagée d’avoir enfin terminé mon traitement de chimiothérapie », a déclaré la princesse de Galles lundi. « Les neuf derniers mois ont été incroyablement difficiles pour nous en tant que famille. La vie telle que vous la connaissez peut changer en un instant et nous avons dû trouver un moyen de naviguer dans les eaux tumultueuses et sur la route inconnue. »

Kate a souligné qu’un parcours contre le cancer est « complexe, effrayant et imprévisible pour tout le monde » et a exprimé sa gratitude pour les « choses simples mais importantes de la vie, que beaucoup d’entre nous tiennent souvent pour acquises ».

« William et moi « Nous sommes très reconnaissants du soutien que nous avons reçu et nous avons puisé beaucoup de force auprès de tous ceux qui nous aident en ce moment. La gentillesse, l’empathie et la compassion de chacun nous ont vraiment touchés. À tous ceux qui continuent leur propre parcours contre le cancer, je reste avec vous, côte à côte, main dans la main. De l’obscurité peut surgir la lumière, alors laissez cette lumière briller. »

En janvier, Kate a subi une chirurgie abdominale planifiée ce qui a suscité des spéculations concernant sa santé. En mars, Kate a annoncé dans une vidéo qu’on lui avait diagnostiqué un cancer et qu’elle suivait une chimiothérapie.

Stephanie Nolasco de Fox News Digital a contribué à ce rapport.