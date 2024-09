Le prince William fuit la « cruauté » de Kate Middleton

Le prince William aurait été étonné par le besoin de Kate Middleton de gagner lors des jeux familiaux.

Le prince de Galles, qui restait souvent à l’écart lorsque Kate et ses frères et sœurs faisaient du sport, avait l’habitude de passer du temps avec le chien de la famille, Ella.

Dans son livre Meet Ella, James Middleton, le frère de Kate, admet : « Je sais aussi qu’Ella lui a donné une bonne excuse pour échapper à la nature férocement compétitive de la famille Middleton, qui émergeait chaque fois que nous jouions à notre jeu de cartes rapide préféré, Racing Demon.

« William sursautait devant notre détermination impitoyable à gagner à tout prix. Il était ravi d’être le premier à sortir et, lorsqu’il n’était plus obligé de participer, il s’éclipsait pour câliner Ella.

« Mieux encore, il s’absentait complètement du jeu. « James, Ella a-t-elle besoin d’une promenade ? » demandait-il avant même que nous commencions à distribuer les cartes », a-t-il noté.

Le prince William et Kate sont les parents du prince George, de la princesse Charlotte et du prince Louis. Le couple s’est marié en 2011 à l’abbaye de Westminster après une décennie de relation. En septembre 2023, le mari et la femme ont reçu les titres de prince et de princesse de Galles après le décès de la reine Elizabeth II.