Le prince William félicite les Américains pour deux traits lors de sa visite à New York pour le sommet sur l’environnement

Le prince William a atterri lundi à Big Apple pour un voyage de deux jours culminant avec les nominations au Earthshot Prize.

À son atterrissage à New York via un vol commercial, le prince de Galles a déclaré qu’il était « bon d’être de retour aux États-Unis ».

C’est la deuxième visite de William aux États-Unis cette année.

« Personne ne fait preuve d’optimisme et d’ingéniosité comme le peuple américain, c’est donc une bonne chose que nous dévoilions les finalistes de Earthshot de cette année à New York », a déclaré le prince William. « Il y a quatre-vingts ans, le monde s’est réuni dans cette grande ville pour trouver une nouvelle manière, par l’intermédiaire de l’ONU, de résoudre nos défis communs. »

« Je sais que notre génération peut prendre les mesures audacieuses dont nous avons besoin pour apporter des changements vers un monde sain et durable. Le défi peut sembler énorme, mais comme John F. Kennedy nous l’a appris, nous relevons le défi non pas parce que c’est facile, mais parce qu’il est difficile. Et vital », a-t-il ajouté.

Après avoir atterri à l’aéroport international Newark Liberty du New Jersey, le prince William est arrivé en bateau au projet Billion Oyster sur Governors Island. L’organisation à but non lucratif se concentre sur la restauration des récifs d’huîtres dans le port de New York en collaboration avec les communautés de New York.

Kate Middleton n’a pas rejoint le prince pour ce voyage particulier. William et Kate étaient tous deux présents à Boston pour la deuxième remise annuelle des Earthshot Prize en décembre.

La cérémonie de remise des prix, qui récompense les héros environnementaux luttant contre le changement climatique et dans leurs efforts de développement durable, avait été reportée en raison du décès de la reine Elizabeth II en septembre de l’année dernière.

Le prince William a créé le programme en 2020.