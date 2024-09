Le prince William fait une grande déclaration alors que Harry s’apprête à célébrer son 40e anniversaire

Le prince William a publié une déclaration importante dans laquelle le prince de Galles a mis en garde contre les « menaces futures ».

Le futur roi a déclaré aux officiers de la RAF que le Royaume-Uni compterait sur eux pour faire face aux « menaces futures » pendant ce qu’il a appelé une « période de changement et d’incertitude ».

William est retourné à la RAF Cranwell jeudi, où il s’est entraîné pour devenir pilote, et s’est adressé aux officiers lors de leur remise de diplôme.

Dans son discours, le prince William a déclaré : « Nous vivons une époque de changement et d’incertitude, et vous, en tant qu’avenir de la Royal Air Force, êtes ceux qui veilleront à ce que nous soyons capables de nous adapter et de faire face aux menaces futures », selon Nouvelles du ciel.

Plus tard, le palais a partagé des photos du prince William et une vidéo disant : « Félicitations aux diplômés de la RAF Cranwell pour leur défilé de fin d’études ! »

La déclaration de William intervient deux jours avant que le prince Harry ne célèbre son 40e anniversaire ce dimanche 15 septembre.

Dans une déclaration à BBCLe prince Harry a déclaré avant son anniversaire ce week-end : « J’étais inquiet pour mes 30 ans, je suis excité pour mes 40 ans. »