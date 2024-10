Le prince William fait une grande annonce après son doux clin d’œil au prince Harry

Le prince William, qui s’est consacré à une cause majeure inspirée par la défunte mère, la princesse Diana, a partagé une grande nouvelle avec le public.

Le bureau du prince et de la princesse de Galles a publié une annonce révélant que le documentaire très attendu du fils aîné du roi Charles sera disponible la semaine prochaine.

Dans une publication carrousel, de nombreuses photos des coulisses du futur roi ont été partagées, alors qu’il interagissait avec des personnes travaillant sur son projet, Homewards.

La série d’images était accompagnée d’un message qui disait : « Regardez « Prince William : Nous pouvons mettre fin à l’itinérance » mercredi et jeudi prochains, sur @itv et @itvxofficial.

Il poursuit : « Le documentaire fait suite à la première année de @homewardsuk – un programme quinquennal fondé par le Prince et la Fondation Royale qui vise à démontrer qu’il est possible de mettre fin au sans-abrisme – ce qui le rend rare, bref et sans répétition.

« L’itinérance est un problème qui tient à cœur au Prince depuis qu’il a visité @passagecharity avec sa mère lorsqu’il était enfant. Merci à tous ceux qui ont fait partie du voyage jusqu’à présent.

Cette mise à jour intervient après que le prince William, séparé de son frère cadet, le prince Harry, depuis quelques années, ait fait pour la première fois publiquement mention du duc de Sussex dans un geste sincère.

Dans un clip vidéo partagé par la chaîne, le futur roi rappelle comment sa mère Dmakeiana l’a emmené avec Harry pour un voyage instructif sur le sans-abrisme au Royaume-Uni.