Le prince William fait un doux signe de tête à la reine alors qu’il révèle comment sa famille reçoit un «confort dans le chagrin» dans un discours émouvant

Le PRINCE William a fait aujourd’hui un doux signe de tête à la reine en racontant comment sa famille a reçu “un grand réconfort” pendant leur période de deuil.

Le prince de Galles, 40 ans, devait co-organiser aujourd’hui le sommet de l’innovation du prix Earthshot à New York.

Le prince William a fait part aujourd’hui de sa tristesse alors qu’il s’adressait au sommet Earthshot par vidéo à New York

Mais il a plutôt décrit les “circonstances les plus tristes” après la mort de sa grand-mère, alors que lui et sa famille continuent de pleurer Sa Majesté.

William devait se rendre seul aux États-Unis aujourd’hui, où il aurait été rejoint par les précédents gagnants de son concours environnemental mondial de 50 millions de livres sterling.

Et dans une vidéo, enregistrée mardi au domaine de Windsor, le prince a déclaré qu’il pensait que Sa Majesté aurait “été ravie d’entendre parler” du sommet.

Dans un message virtuel adressé aux personnes réunies à New York, William a déclaré: “Bien que ce soit la plus triste des circonstances qui signifie que je ne peux pas vous rejoindre en personne aujourd’hui, je suis heureux de pouvoir vous rejoindre sous forme vidéo alors que vous vous réunissez à New York pour le sommet de l’innovation du prix Earthshot.

“Pendant cette période de deuil, je suis très réconforté par votre enthousiasme, votre optimisme et votre engagement continus envers le prix Earthshot et ce que nous essayons de réaliser.”

Il a ajouté : « La protection de l’environnement était une cause qui tenait à cœur à ma grand-mère.

“Et je sais qu’elle aurait été ravie d’entendre parler de cet événement et du soutien que vous apportez tous à nos finalistes Earthshot, la prochaine génération de pionniers de l’environnement.”

La famille royale poursuit sa période de deuil pour la reine, à observer jusqu’à sept jours après les funérailles.

Les membres de la famille royale ne devraient pas effectuer d’engagements officiels et les drapeaux des résidences royales resteront en berne jusqu’à 8 heures du matin mardi – après le dernier jour de deuil royal.

Le prix Earthshot a été fondé par William et sa Fondation royale en 2020, et en juillet de cette année, le projet est devenu une organisation caritative indépendante, avec le prince comme président.

La deuxième cérémonie de remise du prix Earthshot doit se tenir à Boston en décembre, après l’événement inaugural à l’Alexandra Palace de Londres l’année dernière.

Le prince de Galles a déclaré que sa grand-mère aurait “été ravie” d’entendre parler de l’événement Crédit : Inconnu, clair avec bureau photo

Le duc et la duchesse de Cambridge photographiés lors de la première cérémonie de remise des prix Earthshot au palais Alexandra de Londres l’année dernière Crédit : PA