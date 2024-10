Le prince William fait des commentaires très rares sur son frère le prince Harry au milieu d’une rupture familiale

Le prince William a rappelé un moment d’enfance transformateur qu’il a partagé avec son frère, le prince Harry, dans son documentaire en deux parties « Prince William : We Can End Homelessness ».

Dans un clip publié samedi, le royal a déclaré que son intérêt pour l’œuvre caritative avait commencé après que sa défunte mère, la princesse Diana, l’ait emmené avec son frère à The Passage, une organisation caritative britannique soutenant les personnes sans abri ou risquant de le devenir.

«Ma mère m’a emmené au Passage; elle y a emmené Harry et moi tous les deux. Je devais avoir 11 ans à l’époque, peut-être 10 ans », a déclaré William. « Je n’étais jamais allé à quelque chose de pareil auparavant et j’étais un peu inquiet de savoir à quoi m’attendre. »

Andrew Parsons/Palais de Kensington/Shutterstock

Palais de Kensington/X

«Ma mère faisait comme d’habitude, faisant en sorte que tout le monde se sente détendu, riant et plaisantant avec tout le monde. Je me souviens qu’à l’époque, j’avais pensé : « Eh bien, si tout le monde n’a pas de maison, ils vont tous être vraiment tristes. » Mais c’était incroyable à quel point cet environnement était heureux », se souvient-il.

« Je me souviens d’avoir eu de bonnes conversations, de jouer aux échecs, de discuter et c’est à ce moment-là que j’ai réalisé qu’il y avait d’autres personnes qui n’avaient pas la même vie que vous. »

William a poursuivi : « Vous savez, quand vous êtes tout petit, vous pensez simplement que la vie est ce que vous voyez devant vous et vous n’avez pas vraiment l’idée de regarder ailleurs. C’est quand vous rencontrez des gens, comme je l’ai fait à l’époque, qui vous mettent un point de vue différent et vous disent : « Eh bien, je vivais dans la rue la nuit dernière », et vous vous dites : « Woah ». Je me souviens de cela.

ITV/YouTube

En images via Getty Images

On pense que ce documentaire est la première fois que le royal parle publiquement de son frère au milieu de la rupture familiale persistante.

Des rapports ont révélé que le fossé entre le duc de Sussex et son frère était « très grave » mais pas « irréparable » au cours de l’été, car leur relation semblait se heurter à un autre problème lorsque Harry a demandé une sécurité supplémentaire pour lui et sa famille lors de sa visite dans son pays d’origine.

À peu près à la même époque, des sources ont également rapporté que le roi Charles avait cessé de parler à Harry malgré les tentatives du fils de vérifier l’état de santé du monarque suite à son diagnostic de cancer.

PISCINE/AFP via Getty Images

Getty Images

Un initié royal avait précédemment déclaré à Page Six que la seule façon pour Harry et Charles de se réconcilier serait que le monarque donne à Harry l’habilitation de sécurité renforcée qu’il demande depuis plusieurs années.

« En tant que monarque, il est le décideur ultime. Ce serait ainsi que père et fils pourraient se réconcilier », a déclaré la source.

« Prince William : We Can End Homelessness » sera diffusé les 30 et 31 octobre sur ITV au Royaume-Uni.