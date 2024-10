Le prince William évoque pour la première fois le souvenir « anxieux » d’Harry

Le prince William revient sur son enfance alors qu’il partage ses souvenirs essentiels avec son jeune frère, le prince Harry.

Le prince de Galles, qui a gardé le silence sur les discussions autour de son frère après le Megxit en 2020, a parlé de moments mémorables avec Harry.

Dans sa nouvelle émission intitulée Prince William : We Can End Homelessness, le futur roi déclare : « Ma mère m’a emmené au Passage ; elle y a emmené Harry et moi tous les deux. Je devais avoir 11 ans à l’époque, peut-être 10 ans. Je n’avais jamais J’ai déjà vécu quelque chose comme ça auparavant et j’étais un peu inquiet de savoir à quoi m’attendre.

William dit dans le clip : « Ma mère faisait comme d’habitude, faisant en sorte que tout le monde se sente détendu, riant et plaisantant avec tout le monde », dit-il. « Je me souviens qu’à l’époque, j’avais pensé : « Eh bien, si tout le monde n’avait pas une maison, ils vont tous être vraiment tristes. Mais c’était incroyable de voir à quel point cet environnement était heureux. »

William dit : « Je me souviens d’avoir eu de bonnes conversations, de jouer aux échecs, de discuter et c’est à ce moment-là que j’ai réalisé qu’il y avait d’autres personnes qui n’avaient pas la même vie que vous. Vous savez, quand vous êtes tout petit. , vous pensez simplement que la vie est ce que vous voyez devant vous et vous n’avez pas vraiment l’idée de regarder ailleurs. C’est lorsque vous rencontrez des gens, comme je l’ai fait à l’époque, qui vous mettent une perspective différente en tête et vous disent : « Eh bien, Je vivais dans la rue la nuit dernière », et vous dites : « Woah ». Je me souviens de ce qui s’est passé. »