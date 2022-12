Le prince William «évite» le prince Harry, le doc Netflix de Meghan Markle, la source dit: «Beaucoup de colère là-bas»

Le prince William et son épouse Kate Middleton tentent de garder leur calme et de continuer au milieu de la dernière bombe du duc et de la duchesse de Sussex.

Lundi, Netflix a publié une nouvelle bande-annonce pour le deuxième volet des docuseries du couple “Harry & Meghan”, qui sortira le 15 décembre. Les trois premiers épisodes sont sortis le 8 décembre.

Dans le clip, on voit Harry parler à la caméra alors qu’il réfléchit à la façon dont lui et l’ancienne actrice américaine ont lutté avec les tabloïds britanniques qui les ciblaient. Harry, 38 ans, a également affirmé que lui et sa femme étaient traités différemment de son frère aîné, 40 ans. Le prince de Galles est l’héritier du trône britannique.

“Ils étaient heureux de mentir pour protéger mon frère”, a allégué Harry dans la bande-annonce, avant d’ajouter que lui et Markle, 41 ans, avaient été victimes d’un “gaslighting institutionnel”.

“Ils n’ont jamais voulu dire la vérité pour nous protéger”, a-t-il ajouté.

Mercredi, une source du palais a déclaré au magazine People que William, ainsi que sa femme, âgée de 40 ans, “évitaient la série” et demandaient à des aides de regarder à la place.

“Il faudra beaucoup de temps avant qu’il y ait harmonie entre les frères”, a déclaré une source proche de la maison royale au point de vente. “Il y a beaucoup de colère là-bas.”

L’initié du palais a affirmé que le roi Charles III se sentait différemment.

“La porte [to reconciliation] est toujours ouvert en ce qui concerne le roi, et il sauverait certainement la situation s’il le pouvait”, a déclaré la source. “Il aimerait que cela s’arrête.”

La rédactrice en chef du magazine Majesty, Ingrid Seward, a souligné que si Charles, 74 ans, espère que les frères pourront se réconcilier, il doit également protéger l’institution royale.

“Il y a toujours un moyen de réconciliation si les deux parties le veulent”, a déclaré Seward. “[But] le roi ne peut rien faire de plus que jouer à un jeu d’attente et le laisser monter.”

Selon le média, les responsables du palais “s’étaient préparés au pire” car ils étaient “toujours brûlés” par la sortie royale du duc et de la duchesse de Sussex en 2020, suivie d’une interview télévisée avec Oprah Winfrey en 2021. Au cours de cette séance, le couple a fait des allégations de racisme au sein de la famille royale, ce que William a nié avec véhémence.

“Les dommages collatéraux à l’institution ne sont pas importants”, a déclaré une autre source proche de la maison royale au média.

Vendredi, la presse britannique a éclaté d’indignation face aux docu-séries, qui ont fustigé les médias britanniques pour leur traitement du couple royal.

Mais une grande partie de la Grande-Bretagne a réagi à l’émission Netflix avec un haussement d’épaules. Buckingham Palace n’a fait aucun commentaire et le Premier ministre n’a pas regardé.

Dans les trois premiers épisodes, le duc et la duchesse de Sussex, ainsi que des amis et des êtres chers, ont détaillé les premières vies du couple et leur romance florissante. Cela a conduit à leur mariage de conte de fées au château de Windsor en 2018 et à leur mécontentement croissant face à ce qu’ils considéraient comme le traitement raciste de la duchesse par les médias et le manque de soutien du palais.

Harry a longtemps dénoncé l’intrusion de la presse qui, selon lui, a assombri son enfance et contribué à la mort de sa mère, la princesse Diana. Elle a été tuée dans un accident de voiture à Paris en 1997 à l’âge de 36 ans alors qu’elle était poursuivie par des photographes.

Dans le doc, Markle a affirmé que les médias voulaient la “détruire”, tandis que Harry dit que sa femme a été soumise à une “frénésie alimentaire” de la presse. Cela a énervé les journaux britanniques, dont beaucoup ont éclaboussé leur colère sur les premières pages et les colonnes éditoriales.

Bob Seely, un législateur du parti conservateur au pouvoir, a déclaré qu’il essaierait de présenter un projet de loi au Parlement pour dépouiller le couple de leurs titres royaux. Seely a déclaré que le prince Harry attaquait d’importantes institutions britanniques, “en plus de saccager sa famille et de monétiser sa misère pour la consommation publique”. Pendant ce temps, le ministre de l’Emploi, Guy Opperman, a qualifié le couple de “totalement hors de propos” et a exhorté les gens “à boycotter Netflix et à s’assurer que nous nous concentrons réellement sur les choses qui comptent”.

Le bureau du Premier ministre Rishi Sunak a déclaré qu’il ne soutenait pas le projet de loi de Seely ni un boycott de Netflix.

“C’est au public de décider quelles chaînes il veut regarder”, a déclaré le porte-parole Jamie Davies. Il a déclaré que le Premier ministre n’avait pas regardé la série et que le gouvernement “ne commenterait jamais les affaires royales”.

Charles a refusé de commenter la série Netflix lors d’engagements publics à Londres ou lors d’une visite au club de football gallois Wrexham AFC, où il a rencontré les propriétaires de l’équipe, les acteurs hollywoodiens Ryan Reynolds et Rob McElhenney. Tous deux ont déclaré qu’ils n’avaient pas regardé la série, McElhenney plaisantant: “Je n’en ai jamais entendu parler.”

Le duc et la duchesse de Sussex résident dans la ville côtière de Montecito, en Californie, avec leurs deux enfants. Leur objectif était de commencer une nouvelle vie en tant que militants, bienfaiteurs caritatifs et personnalités médiatiques.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.