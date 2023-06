Le prince William étreint par Louis dans un doux portrait de la fête des pères – Hollywood Life

Voir la galerie





Le Prince et Princesse de Galles ont marqué la fête des pères avec d’adorables photographies de leurs enfants comblant leur père d’amour. Sur leur compte Instagram officiel le 18 juin, Prince William et Kate Middleton partagé un cliché de Prince-Georges9 et Princesse Charlotte8, regardant leur père comme Prince-Louis, 4 ans, jette ses bras autour de William dans un câlin d’ours géant. Trop mignon!

Dans un autre cliché, comme on le voit ici, Louis est assis sur les genoux de William alors que les quatre membres de la famille sourient pour la caméra. Le plus jeune de la progéniture portait un pull bleu sur une chemise à carreaux blancs et bleus à col, tandis que George portait la même chemise sans pull. Charlotte était aussi mignonne qu’un bouton dans son cardigan blanc et sa robe à fleurs. Et William s’est arrêté à l’arrière dans un oxford bleu et un jean. Les clichés étaient sous-titrés « Bonne fête des pères ».

Le palais de Buckingham s’est également joint au plaisir spécial des Fêtes, car ils ont partagé des photos réconfortantes de Roi Charles avec son père Prince Philippeet Reine Camille avec son défunt père Major Bruce Shand, comme on le voit sur le compte Instagram de la famille royale. Un cliché réconfortant d’un jeune prince William et de son frère, le prince Harry, traînant avec leur père à Balmoral est également apparu, accompagné d’un message qui disait: « Aux papas du monde entier, nous vous souhaitons une fête des pères très spéciale aujourd’hui. »

Le coup d’œil sur la famille royale survient un jour après qu’ils ont tous célébré l’anniversaire du roi Charles lors de la parade des couleurs. Ressemblant à un trio de fauteurs de troubles faisant de leur mieux pour se comporter, George, Charlotte et Louis ont fait parler de lui lors de la parade épique. Et tous les yeux étaient rivés sur les enfants lorsque Louis fit une grimace hilarante en arrivant en calèche, alors qu’il semblait surpris par l’odeur des chevaux.

Kate, bien sûr, a attiré autant d’attention. Après son ensemble exquis au couronnement, où elle a dirigé la famille royale dans les déclarations de mode, la princesse de Galles était une bouffée d’air frais dans une robe vert émeraude par Andrew Gn et chapeau assorti par Philippe Treacy.

Malheureusement, Prince-Harry et Meghan Markle ne se sont pas rendus aux festivités, car ils n’auraient pas été invités, selon PERSONNES. Le duc et la duchesse résident actuellement en Californie avec leurs deux enfants, Archie4 et Lilibet2 ans, et n’a pas traversé l’étang pour le grand jour de Charles, qui survient alors que les tensions entre les membres de la famille royale sont toujours déchaînées. HollywoodLa Vie a contacté le représentant de Harry et Meghan pour commentaires.

