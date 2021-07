Le prince William et le prince Harry ont évité les «discours rivaux» en faisant une déclaration commune lors du dévoilement de la statue de la princesse Diana

PRINCES Harry et William ont publié une déclaration commune pour éviter les « discours rivaux désastreux » lors du dévoilement de la statue de la princesse Diana, a déclaré un expert royal.

Les frères royaux en conflit ont été réunis lors de la cérémonie au palais de Kensington à l’occasion de ce qui aurait été le 60e anniversaire de leur mère.

🔵 Lisez notre blog en direct sur la famille royale pour les dernières mises à jour

William et Harry étaient réunis pour la cérémonie

Le couple a décidé de faire une déclaration plutôt que de prononcer des discours Crédit : Getty

Dans l’hommage émouvant, le duc de Cambridge, 39 ans, et le duc de Sussex, 36 ans, ont déclaré qu’ils souhaitaient que leur mère, décédée en 1997, soit avec eux « tous les jours ».

Selon Robert Lacey, auteur de Battle of Brothers: William, Harry and the Inside Story of a Family in Tumult, la déclaration commune était une sage décision.

« C’était une décision très réfléchie de ne pas avoir de discours », a-t-il déclaré à People.

« L’idée de discours rivaux aurait pu être désastreuse, mais faire sortir une déclaration commune réfléchie était parfait et montre une voie à suivre.

La statue a été dévoilée à l’occasion de ce qui aurait été le 60e anniversaire de Diana

« Ils ont démontré une manière constructive de gérer les différences. »

Il a dit ne pas balayer leurs différences sous le tapis « mais reconnaître des choses plus importantes et le faire d’une manière qui réchauffe le cœur de tout le monde ».

La déclaration de Harry et William a déclaré: « Aujourd’hui, à l’occasion de ce qui aurait été le 60e anniversaire de notre mère, nous nous souvenons de son amour, de sa force et de son caractère – des qualités qui ont fait d’elle une force pour le bien dans le monde entier, améliorant d’innombrables vies.

« Chaque jour, nous souhaitons qu’elle soit toujours avec nous et notre espoir est que cette statue soit considérée à jamais comme un symbole de sa vie et de son héritage. »

Harry a partagé une coupe de champagne avec le prince William mais est parti seulement 20 minutes plus tard après avoir dévoilé une statue en l’honneur de leur mère.

Le prince Harry est maintenant de retour aux États-Unis après avoir pris l’avion pour retrouver sa femme Meghan Markle, son fils Archie et sa fille Lilibet.

Cela vient après que certains amis aient dit qu’ils craignaient que le fossé entre les deux frères ne se résorbe jamais, car William trouve impossible de faire confiance à Harry après son entretien avec Oprah Winfrey.

Pendant ce temps, il a été affirmé que le prince William avait évité de parler de sa rupture avec son frère la semaine car toutes les discussions devaient passer par Meghan Markle.

L’expert royal Richard Eden a déclaré au Daily Mail, même si le couple semblait proche lors de la cérémonie du 1er juillet, il est peu probable qu’ils aient parlé des tensions persistantes entre eux.

« Quelles que soient les discussions qu’ils ont eues entre Harry et William, qu’il s’agisse de football ou de quoi que ce soit pendant que Harry est ici, elles n’auront pas été très sérieuses », a-t-il déclaré.

« Je veux dire que William sait [that] sans que Meghan ne soit là, ça ne sert à rien de discuter sérieusement, car ça devra passer par elle de toute façon. »