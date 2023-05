Le prince William et le prince Harry n’ont aucune interaction lors du couronnement – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : piscine WPA/Shutterstock

Prince William et Prince-Harry étaient tous les deux au couronnement le 6 mai pour honorer leur père, Le roi Charles III, mais les frères et sœurs n’ont eu aucune interaction pendant la cérémonie. Le prince Harry est arrivé le premier avec d’autres membres de la famille royale et le prince William a joué un rôle majeur dans la cérémonie de couronnement de son père.

Le prince Harry était assis au troisième rang juste derrière Princesse Anne. Le prince William était au premier rang à l’extrême droite de Harry avec Princesse Charlotte, Kate Middletonet Prince-Louis. Puisqu’il n’est plus un membre actif de la famille royale, le prince Harry n’a pas joué de rôle dans le couronnement et portait un costume du matin au lieu d’un uniforme militaire.

Sous le regard du prince Harry, le prince William a récité l’hommage au sang royal et a agi en tant que Stole Royal. Le prince William s’est agenouillé devant son père et lui a promis sa loyauté. Il a ensuite embrassé son père sur la joue. Le prince Harry serait parti juste après la cérémonie et ne serait pas apparu sur le balcon du palais de Buckingham avec d’autres membres de la famille. expert royal Omid Scobie a noté que cela devait toujours être un « voyage très rapide à Londres » pour Harry. Le duc de Sussex prévoyait toujours de rentrer chez lui en Californie pour être avec sa famille et célébrer Prince Archie quatrième anniversaire, qui tombe également le 6 mai.

La relation entre les frères est tendue depuis des années maintenant, mais la tension entre eux s’est accélérée après la publication des mémoires du prince Harry, De rechangeainsi que Harry et de Meghan Markle Docu-séries Netflix.

Le prince Harry a allégué que son frère aîné et futur roi « m’avait jeté au sol » lors d’une bagarre pour Meghan. « J’ai atterri sur la gamelle du chien, qui s’est fissurée sous mon dos, les morceaux me coupant. Je suis resté allongé là un moment, étourdi, puis je me suis levé et je lui ai dit de sortir », a écrit Harry. Dans les docuseries, le prince Harry a affirmé que son frère lui avait crié dessus lors d’une réunion de famille tendue à Sandringham.

Avant le sacre, PERSONNES a rapporté que les choses étaient encore « tendues » entre les frères. Ils n’auraient également eu « aucune communication » entre eux dans les mois qui ont suivi les mémoires et les docuseries de Harry.

Le Couronnement Service de Leurs Majestés Le Roi Charles III et la Reine Consort ont été suivis par une congrégation de plus de 2 200 invités, dont des membres de la famille royale, des représentants internationaux de plus de 200 pays et environ 100 chefs d’État. L’invitation peinte à la main, qui a été partagée via l’Instagram du Royal, a été envoyée à tous les invités. Notamment absents parmi les invités étaient Le président américain Joe Biden, bien que sa femme, Première Dame Dr Jill Bidenassisté, et la duchesse de Sussex, Meghan Marklequi est resté en Amérique avec le prince Archie et la princesse Lilibet.

Dans l’annonce officielle du King’s couronnement fait en octobre 2022, le palais de Buckingham a promis que le couronnement « refléterait le rôle du monarque aujourd’hui et se tournerait vers l’avenir, tout en étant enraciné dans des traditions et un apparat de longue date ». L’archevêque de Cantorbéry a célébré le couronnement officiel de Charles avec la couronne de Saint-Édouard et le couronnement de Camila avec la couronne de la reine Mary à l’abbaye de Westminster le samedi 6 mai.

