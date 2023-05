Le prince Harry a fait bonne figure pour le couronnement du roi Charles et de la reine Camilla – mais c’était loin d’être un bonheur pour toujours pour la maison de Windsor.

Le duc de Sussex est arrivé samedi à l’abbaye de Westminster pour la cérémonie historique seul et il est parti seul. L’homme de 38 ans a été chargé de s’asseoir plusieurs rangées derrière son frère, le prince William.

De nombreux observateurs royaux espéraient que le couronnement briserait la glace entre les frères qui se battaient. Selon des informations, les frères et sœurs, qui étaient autrefois si proches, se sont séparés depuis que Harry a fait sa sortie royale en 2020. Lors du couronnement, William et Harry n’ont jamais été vus se parler ni même se reconnaître. Et par la suite, Harry est rapidement retourné en Californie où il vit avec sa femme, Meghan Markle, et leurs deux enfants, le prince Archie et la princesse Lilibet.

« Alors qu’Harry regardait son père être couronné et son frère prêter allégeance au nouveau roi avec un baiser sur la joue, il a dû ressentir la moindre pointe de regret », a déclaré Christopher Andersen, auteur de « Le roi, » a déclaré à Fox News Digital. « Franchement, pour garder sa raison, il doit continuer à se dire qu’il a pris la bonne décision en renonçant à la famille royale. »

« Harry semblait n’avoir aucune interaction avec le roi Charles, la reine Camilla ou William et [his wife] Kate [Middleton] », A partagé Andersen. « Pour sa part, William ne semblait pas du tout intéressé à reconnaître son frère et vice versa – c’est à quel point cette relation est brisée. Le Royaume-Uni a toujours beaucoup d’affection pour Harry, et je suis sûr que les gens aimeraient le revoir dans le giron royal. Il semble juste triste qu’à un moment où ses compatriotes célèbrent le couronnement de son père, Harry ne pouvait pas attendre pour sauter dans un avion et retourner à Montecito. »

« Il n’y avait aucun signe de réconciliation – tout le monde semble avoir creusé », a ajouté Andersen.

Depuis que le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé qu’ils se retiraient en tant que membres de la famille royale, ils ont exprimé à plusieurs reprises leurs griefs. Plus récemment, Harry a écrit un mémoire explosif, « Spare », qui détaillait ses luttes avec la vie royale, la perte dévastatrice de sa mère, la princesse Diana, ainsi que sa rivalité avec William, 40 ans, héritier du trône.

Dans le livre, Harry a allégué que lors d’une dispute en 2019, William a qualifié Markle de « difficile » et « grossier », puis l’a attrapé par le col et l’a renversé. Harry a subi des coupures et des ecchymoses après avoir atterri sur une gamelle pour chien. Harry a affirmé que Charles avait imploré les frères de se réconcilier. Après les funérailles du père de Charles, le prince Philip, en 2021, le roi a plaidé: « S’il vous plaît, les garçons, ne faites pas de mes dernières années une misère. »

Ni Buckingham Palace, qui représente le roi, 74 ans, ni le bureau de William’s Kensington Palace, n’ont commenté aucune des allégations.

Le diffuseur britannique et expert royal Ian Pelham Turner a déclaré à Fox News Digital que la tension entre les frères était évidente lors de la cérémonie.

« La Grande-Bretagne ne peut pas se permettre d’avoir une famille royale fragmentée et ne représentant pas les vraies valeurs du peuple », a expliqué Turner. « … À mon avis, ce n’est pas [William and Harry’s] droit de se comporter d’une manière aussi déshonorante. »

« De nombreux experts disent que le roi Charles est trop faible pour faire face à la situation, que cela ne peut pas être résolu », a déclaré Turner. « Ce sera résolu si le peuple de Grande-Bretagne tourne le dos au nouveau roi et montre le [same] dédain… actuellement joué dans l’espace public par les deux frères. »

« À mon avis, William et Harry jouent avec le feu, ce qui pourrait faire exploser toute la maison de Windsor en flammes », a-t-il ajouté.

L’auteure et experte royale Katie Nicholl avait précédemment révélé dans son livre, « The New Royals », que même feu la reine Elizabeth II aurait été « profondément blessée par la décision de Harry de quitter sa famille et le pays ». Charles est devenu roi à la mort de sa mère en septembre 2022 à 96 ans.

« Selon un ami, la reine a confié en privé qu’elle était épuisée par la tourmente de leur décision », a écrit Nicholl. « Elle a été très blessée et m’a dit : ‘Je ne sais pas, je m’en fiche et je ne veux plus y penser’, raconte cette personne. »

« C’était une source de tristesse pour la reine qu’elle ait pu voir si peu Archie et Lilibet et que Harry et Meghan n’aient pas pu la rejoindre pour un week-end à Balmoral en août. [2022] quand la reine avait l’habitude d’organiser une « soirée pyjama » pour tous ses petits-enfants et arrière-petits-enfants », a déclaré Nicholl.

Un autre point de discorde pour la reine était la relation glaciale entre Charles et Harry, qui aurait « tellement bouleversé la reine ». Nicholl a également rapporté que le roi « veut désespérément se réconcilier avec son fils ».

Harry et sa femme ont quitté la vie royale et ont déménagé en Californie suite à l’examen minutieux et aux attitudes racistes de la presse britannique. Markle, 41 ans, est métis.

Dans une série Netflix en six parties, ils ont lancé d’autres critiques à la famille royale, alléguant des préjugés raciaux.

Puis, dans ses mémoires, Harry a révélé des conversations privées qu’il avait eues avec son père et son frère. Le livre était particulièrement peu flatteur envers sa belle-mère, Camilla, qui a déjà été accusée d’avoir détruit le mariage de son père avec sa mère. Il a accusé Camilla, 75 ans, d’avoir fait des fuites dans les médias pour réhabiliter sa propre image après avoir épousé Charles.

Buckingham Palace avait annoncé avant le couronnement que Harry et le frère du roi, le prince Andrew, n’auraient aucun rôle dans le service. Markle est resté en Californie.

« La décision de Meghan de ne pas venir avec Archie et Lilibet a peut-être semblé être la bonne à l’époque, étant donné que tant d’attention serait portée sur elle et cela aurait risqué de la huer », a déclaré Andersen. « Mais Harry et Archie sont maintenant cinquième et sixième sur le trône, et le fait qu’elle n’ait pas pu mettre de côté ses griefs pour cet événement historique unique dans une vie – le moment le plus important de la vie de son beau-père la vie – apparaît à la plupart des Britanniques comme mesquin et vindicatif. »

Harry a été vu entrer dans l’église dans un costume trois pièces Dior personnalisé noir avec des queues de pie. Une croix honorifique pendait autour de son cou et des médailles militaires étaient épinglées sur le côté gauche de sa poitrine. Il hocha la tête, fit un signe de la main et dit quelques mots au clergé et à plusieurs invités déjà assis.

Pendant ce temps, William a joué un rôle de premier plan lors du couronnement. Il s’agenouilla aux pieds de son père, promettant sa loyauté puis l’embrassant sur la joue. Son fils aîné, Prince George, a servi comme garçon de page, aidant à porter la traîne des robes de son grand-père.

Pendant le spectacle de deux heures, une attention particulière a été portée sur Harry par les médias et les observateurs royaux. À côté de lui se trouvaient sa cousine, la princesse Eugénie, et son mari, Jack Brooksbank.

Andersen a noté que les cousins ​​​​de Harry sont ses « amis et alliés les plus proches parmi la famille royale ».

« Harry avait l’air profondément maladroit et décidément déplacé comme une pièce de rechange lors du couronnement », Hilary Fordwich, spécialiste de la royauté britannique a déclaré à Fox News Digital. « … Alors qu’il a au mieux un avenir décidément incertain, l’avenir de son frère, William, est plus solide et plus sûr que jamais. »

« Contrairement à l’entrée légèrement étrange de Harry, il y a eu des moments profondément touchants entre le roi et le prince de Galles », a-t-elle déclaré. « Il y a eu de solides moments père-fils entre eux, démontrant un rapport profond. On se demande si la profonde appréciation que le roi avait pour William en disant « Merci » était bien plus que les composants du service et son hommage rendu. «

L’expert royal Kelly Lynch a déclaré à Fox News Digital que la cérémonie aurait rendu difficile pour les frères d’avoir des discussions sincères. Cependant, elle soupçonnait que cela pourrait très bien être « la dernière apparition de Harry avec sa famille ».

« À ce stade, les deux parties devraient déposer leurs épées et continuer leur vie – Harry et Meghan à toutes les bonnes œuvres qu’ils ont entrepris de faire et la famille royale doit continuer à défendre la tradition et l’histoire comme tant de maisons avant eux l’ont fait. , » dit-elle. « C’est triste à regarder. Aucune famille ne veut se battre, surtout les frères et sœurs. »

Le dernier aperçu de Harry fut celui de son arrivée rapide à l’aéroport d’Heathrow. Son fils a eu 4 ans samedi et on dit qu’il est rentré pour son anniversaire.

Peu de temps après, le roi et sa reine sont sortis sur le balcon du palais de Buckingham. Ils ont été rejoints par William et sa famille.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.