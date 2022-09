Le prince William et le prince Harry devraient mettre leurs « épouses de côté » et réparer leur relation : la vicomtesse américaine

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le prince William, héritier du trône britannique, et le prince Harry ont eu une relation tumultueuse au cours des dernières années. Après le tristement célèbre “Megxit”, qui a conduit Harry et sa femme Meghan Markle à démissionner de leur poste de membres de la famille royale et à déménager en Californie, les relations entre les frères étaient tendues.

Julie Montagu, une Américaine qui est vicomtesse, a partagé avec Fox News Digital qu’il y a de l’espoir au Royaume-Uni que les frères se réconcilieront car ils étaient incroyablement proches et “s’appuyaient l’un sur l’autre” après la mort de leur mère, la princesse Diana.

Diana avait 36 ​​ans lorsqu’elle est décédée le 31 août 1997 des suites d’un accident de voiture à Paris, en France. Elle était connue comme “la princesse du peuple” malgré son dédain pour la presse et la vie sous les projecteurs. Elle a divorcé de l’époque du prince Charles en 1996 et les paparazzi l’ont finalement chassée à mort. William avait 15 ans et Harry 12 ans lorsqu’ils ont perdu leur mère.

Le 6 septembre 1997, William et Harry ont marché aux côtés de leur père Charles, feu le prince Philip et le frère de Diana, Charles, le comte de Spencer, sur la route de deux milles du palais de Kensington et à travers le centre de Londres jusqu’à l’abbaye de Westminster pour son mémorial. service.

Les frères se sont à nouveau réunis la semaine dernière pour marcher pour Sa Majesté, alors qu’ils suivaient le cercueil de la reine du palais de Buckingham à Westminster Hall.

Montagu a partagé qu’après la mort de la reine Elizabeth II et ses funérailles, le sentiment général pour les personnes qui soutiennent la monarchie est “doux-amer” en voyant les deux frères se remettre ensemble.

“Il s’agit de voir les deux frères, les fils de la princesse Diana, se remettre ensemble et, espérons-le, réconcilier et réparer cette relation que nous savons qu’ils avaient auparavant”, a déclaré Montagu.

Elle a partagé que “tout le monde espère” que la mort malheureuse du souverain réunira la famille. “Je pense que lorsque vous avez ce moment monumental dans le temps où non seulement tout le pays est en deuil, en deuil”,

“Je l’ai toujours dit. Vous savez, le temps guérit. Je pense que beaucoup de gens sont d’accord. Le temps guérit.”

Montagu a poursuivi: “Nous avons eu cette interview explosive avec Oprah il y a plus d’un an. Nous avons eu Harry sur un podcast révélant plus. Nous l’avons eu sur Apple TV révélant plus. Nous avons même eu Meghan Markle récemment sur son propre podcast , insinuant en quelque sorte que les choses n’étaient pas difficiles, qu’elle n’avait pas le droit d’être ambitieuse.

“Je pense que ce que nous avons vu maintenant avec cette possible branche d’olivier, peut-être une réconciliation, peut-être à travers la déclaration disant:” J’honore maintenant mon père, le nouveau roi Charles III “, que peut-être Meghan et Harry pourraient prendre du recul par rapport à , vous savez, dans un sens, amener la famille royale, le nouveau roi Charles III et le nouveau prince de Galles et les jeter sous un bus.”

Une grande partie des projecteurs au cours des derniers jours avec les événements royaux menant aux funérailles de la reine Elizabeth II a été sur Harry et Meghan.

Les “Fab Four” se sont réunis après des années de séparation mais n’ont pas été sans quelques critiques alors que le prince William est devenu viral dans une vidéo où il a été critiqué pour son manque de chevalerie pour sa femme, tandis qu’Harry s’est précipité pour être aux côtés de Meghan et ouvrir une porte de voiture alors que le groupe quittait un événement ensemble samedi.

Montagu a souligné qu’en mettant “de côté Catherine et Meghan”, le pays veut juste revoir les frères ensemble.

“Et il y a certainement de l’espoir que les deux frères se réunissent”, a-t-elle déclaré. “Donc je pense qu’il y a ce sentiment ici dans ce pays. ‘Laissons juste les femmes de côté.’ Nous voulons juste voir les frères ensemble.”

La vicomtesse d’origine américaine a partagé que Meghan et Kate avaient toujours eu “une bonne relation” et a noté que dans l’interview explosive de la duchesse de Sussex avec Oprah Winfrey en mars 2021, elle avait mentionné ce qu’elle ressentait pour l’actuelle princesse de Galles.

“Nous savons également par cette interview d’Oprah Winfrey que Meghan a dit, vous savez, ‘Kate est une bonne personne'”, se souvient Montagu.

La mort d’Elizabeth II a été un moment douloureux pour les citoyens du Royaume-Uni et du monde entier. La vicomtesse a partagé la perte de la reine de son point de vue, en tant qu’Américaine mariée dans une famille noble.

“Je peux le voir des deux côtés”, a-t-elle partagé. “Côté américain, cette fascination autour de la famille royale puis dans la famille avec laquelle je me suis marié, qui fait partie de l’aristocratie. C’est ce respect extraordinaire pour cette famille qui a surmonté le scandale, comme beaucoup de familles l’ont fait.”

Montagu a partagé que la “fascination” américaine pour la famille royale découle du fait qu’ils ont retracé leur propre ascendance au Royaume-Uni et qu’ils veulent savoir que “vous appartenez quelque part”.

“L’Amérique est un merveilleux creuset de tous les types de cultures du monde entier, où l’on se demande toujours ‘D’où viens-je ?’ Vous savez, c’est un nouveau pays, relativement parlant. Et donc c’est ça la fascination, je pense”, a-t-elle partagé.

