Le prince William et le prince George passent une journée à créer des liens père-fils lors d’un match de cricket

C’était une journée entre garçons pour la famille royale ce week-end.

Samedi, le prince William et son fils aîné, le prince George, ont assisté au deuxième match test de cricket des Ashes entre l’Angleterre et l’Australie à Londres.

Le prince de Galles, qui a récemment célébré son 41e anniversaire, et le prince George ont assisté au match dans une loge privée et ont regardé attentivement.

Les deux portaient des vestes bleues dans des tons différents et le prince William portait des lunettes de soleil pendant une grande partie du match.

LE PRINCE LOUIS, LE FILS DU PRINCE WILLIAM, A LE PREMIER ENGAGEMENT ROYAL OFFICIEL APRÈS LE WEEK-END DU COURONNEMENT

Prince George a également reçu une mini-réplique de l’urne Ashes par Richard Thompson, président du England and Wales Cricket Board. L’urne est un symbole de la rivalité entre les équipes de cricket d’Angleterre et d’Australie, et son origine remonte à 1882.

Le prince de 9 ans est l’aîné des trois enfants de William avec Kate Middleton. Ses frères et sœurs plus jeunes sont la princesse Charlotte, 8 ans, et le prince Louis, 5 ans.

En juin, la famille a célébré la fête des pères avec un adorable portrait de famille de William avec ses trois enfants, photographié par Millie Pilkington.

Le jeune prince a été un peu plus aux yeux du public cette année. Son premier événement majeur fut le couronnement de son grand-père, le roi Charles III, en mai. Le jeune George est maintenant deuxième sur le trône, juste derrière son père, William.

Au cours de la cérémonie, George était un page d’honneur, vêtu d’un manteau rouge vif avec des garnitures dorées, tandis que William portait l’uniforme de cérémonie des gardes gallois.

George et sa jeune sœur et son frère étaient également présents le mois dernier pour le Trooping the Colour, le défilé officiel d’anniversaire du roi Charles. Ils sont montés avec la princesse de Galles dans une calèche pendant les festivités.

Le jeune royal fêtera son 10e anniversaire plus tard ce mois-ci le 22 juillet.