Le prince William et le portrait officiel de Kate dévoilés

Un nouveau tableau du duc et de la duchesse de Cambridge a été révélé au public jeudi.

Le tableau – le premier portrait officiel du prince William et de sa femme, Catherine, ensemble – est exposé au Fitzwilliam Museum de Cambridge, au Royaume-Uni.

Peinte par l’artiste britannique primé Jamie Coreth, la pièce a été commandée en 2021 par le Cambridgeshire Royal Portrait Fund en cadeau aux habitants du comté de Cambridgeshire. La peinture est une huile sur lin, mesurant 210 cm sur 110 cm.

Sur Instagram, Coreth a qualifié la commission «d’expérience surréaliste et extraordinaire» et «le privilège le plus extraordinaire de ma vie».

Le duc et la duchesse ont partagé une photo de l’image sur les réseaux sociaux, se disant « ravis » du travail.

« Le Cambridgeshire Royal Portrait Fund travaille avec le musée pour s’assurer que le portrait est utilisé comme un moyen d’encourager les enfants et les jeunes de tous horizons de tout le comté à s’intéresser à l’art sous toutes ses formes », selon un post Instagram de la famille royale.