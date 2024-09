Le prince William et la reine Camilla sont les plus grands obstacles au retour du prince Harry au Royaume-Uni

Les plus gros obstacles au retour du prince Harry au Royaume-Uni révélés

Le prince Harry se heurte à trois obstacles lorsqu’il s’agit de retourner en Grande-Bretagne et d’y faire davantage, selon un expert.

Harry, le duc de Sussex, a quitté son poste de membre royal en 2020 aux côtés de son épouse Meghan Markle et a déménagé aux États-Unis.

Aujourd’hui, au cours de son voyage au Royaume-Uni, un auteur royal affirme qu’Harry souhaite retourner au Royaume-Uni et « faire plus de choses ».

Cependant, trois obstacles se dressent sur son chemin : le prince William et la reine Camilla, et le manque de sécurité financée par l’État.

Robert Jobson a dit Le Soleil: « La réalité est que c’est le package qu’il a mis en place avant le Megxit. C’est exactement ce qu’il voulait faire, des choses privées qu’il fait pour gagner de l’argent, plus les choses qu’il veut faire ici. »

Il a poursuivi : « Maintenant, le problème que vous avez avec Harry, c’est que beaucoup de chuchotements dans le couloir, c’est qu’ils s’inquiètent toujours de ce qui se passera lorsque l’argent sera épuisé ? Eh bien, il a gagné énormément d’argent grâce à son livre Spare, alors peut-être que ce sera encore dans un certain temps. »

Jobson a ajouté : « Et aussi, vous avez toujours les deux problèmes principaux ici, Camilla et le prince William, qui n’ont vraiment pas été résolus. Quand vous avez, si vous voulez, sa garde prétorienne composée de William et Camilla, en désaccord avec Harry. cela va être plus difficile à réaliser. »

Il a noté que le manque de sécurité financée par l’État pour Meghan, Harry et leurs enfants, le prince Archie et la princesse Lilibet, est une autre raison pour laquelle le prince ne peut pas amener Meghan en Grande-Bretagne.

Jobson a déclaré : « Le fait est qu’il [Harry] estime que lorsqu’il amènera sa femme avec lui, elle ne bénéficiera pas de la protection qu’il estime nécessaire. La réalité est qu’il ne croit pas que c’est ce qu’il va obtenir, et c’est pourquoi il porte plainte. »

Le prince Harry a intenté une action en justice contre le ministère de l’Intérieur pour obtenir une sécurité financée par l’État pour lui, Meghan Markle et leurs enfants.