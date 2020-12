La photo de Noël 2020 des Cambridges est arrivée!

Sur la photo publiée mercredi, le prince William, la duchesse Kate et leurs enfants le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis posent à Anmer Hall.

Sur la photo, la famille de cinq personnes est tout sourire assis ensemble sur des meules de foin devant un tas de bois de chauffage. Leur robe est décontractée: Kate enfile un pull aux canneberges et un jean à côté d’un Will plus discret, avec les enfants dans des looks également superposés.

Charlotte, 5 ans, est assise sur les genoux de sa mère en nattes vêtue d’un pull à motifs et de bottes doublées de peau de mouton, tandis que le petit Louis, 2 ans, sourit devant son père dans un pull bleu marine. George, 7 ans, s’est séparé de sa famille vêtue d’un pull en molleton marron.

La photo a été prise à l’automne par le photographe Matt Porteous, selon un communiqué de presse du palais de Kensington, et figurera sur la carte de Noël 2020 de la famille royale.

Soirée en famille:Le prince William et la duchesse Kate amènent George, Charlotte et Louis sur le premier tapis rouge

Clarence House a également publié mercredi une photo du prince Charles et de sa femme, la duchesse Camilla, qui figurera sur leur carte de Noël cette année.

La photo ensoleillée a été prise par un membre du personnel lors du séjour du couple à Birkhall, la maison écossaise du prince, au début de l’automne.

L’année dernière, la carte des Cambridges montrait la famille vêtue d’une palette de couleurs bleues et posant sur une moto vintage et un side-car. Autour de l’image, il y avait une bordure vert foncé avec «2019» écrit en bas.

La carte 2019 du prince de Galles et de la duchesse de Cornouailles montrait le couple, lunettes de soleil fermement en place, dans un cabriolet MG vintage. Elle a été prise lors de leur visite à Cuba en mars dernier.

Le prince Harry et la duchesse Meghan ont également participé à la tradition royale de Noël l’année dernière. Le Queen’s Commonwealth Trust a partagé sa carte de Noël sur son compte Twitter.

La carte présentait un adorable GIF en noir et blanc de la famille, avec Archie, alors âgé de 7 mois, regardant la caméra alors que ses parents riaient en arrière-plan sous un arbre de Noël scintillant.

Le sentiment de 2019 disait: « Je vous souhaite un très joyeux Noël et une bonne année. De notre famille à la vôtre. »

Contributeur: Cydney Henderson

