Le prince William et Kate se déchaînent pendant que le roi Charles fait la fête avec Mick Jagger : PHOTOS

Le prince William met la main à la pâte

Le prince William a atterri lundi à New York pour sa visite de deux jours aux États-Unis.

L’un de ses premiers arrêts a été le projet Billion Oyster sur Governors Island pour en savoir plus sur les efforts de l’organisation visant à restaurer les récifs d’huîtres dans le port de New York.

Après avoir discuté avec Pete Malinowski, directeur exécutif du projet, William a enfilé un gilet de sauvetage et des cuissardes pour mieux observer les huîtres qui prospèrent dans le port.

William a également rencontré des bénévoles et des étudiants impliqués dans le projet et a appris tout ce qui concerne la réhabilitation des récifs et, par conséquent, de l’écosystème.

« Voir mes élèves enseigner à un prince, quelqu’un qui a tant de connaissances, de visibilité et de conscience de ce qui se passe dans le monde, partager ses connaissances avec lui était vraiment spécial », Lynn Shon, enseignante à la Harbour Middle School dont les élèves participent bénévolement au projet. , a déclaré à People.

« Il était tout simplement super gentil », a déclaré Zelda de Zayas de Harbour Middle School au média. « Je ne sais pas à quoi je m’attendais honnêtement, mais c’était très gentil et il adorait apprendre. »

Alors que la majorité des engagements du prince William lors de son voyage aux États-Unis concernaient le prix Earthshot et sa quête pour améliorer l’environnement, il a également pris le temps de visiter Ten House, une caserne de pompiers de la ville de New York. La caserne des pompiers a servi de centre de commandement après les attentats terroristes du 11 septembre et a perdu cinq pompiers ce jour-là.

Célébration du roi Charles

Le roi Charles et la reine Camilla sont arrivés mercredi en France pour une visite diplomatique de trois jours. Le voyage a commencé par un dîner de bienvenue au château de Versailles en présence de 150 invités, dont Hugh Grant et Mick Jagger.

Au cours du dîner, le roi Charles a prononcé un discours dans lequel il a fait référence aux nombreuses visites de sa mère, la défunte reine Elizabeth II, en France, rappelant à tous que sa mère avait été accueillie à Versailles lors de sa deuxième visite d’État dans le pays en 1972 par le président Pompidou.

« La première visite officielle de mes parents a eu lieu en France en 1948, peu après leur mariage », a déclaré Charles lors du dîner. « De toute évidence, ils ont fait sensation, en dansant jusqu’au petit matin au glamour Chez Carrere, rue Pierre Charron, avec la sérénade d’Edith Piaf. Je soupçonne que cela m’a peut-être laissé une impression indélébile, même six mois avant est née. ‘La Vie en Rose’ est encore aujourd’hui l’une de mes chansons préférées. »

Mick Jagger fait la fête avec la royauté

Mick Jagger et sa petite amie Mélanie Hamrick ont ​​assisté au dîner d’État au château de Versailles offert par le président français Emmanuel Macron et son épouse en l’honneur du roi Charles et de la reine Camilla.

Le musicien a récemment fait la une des journaux lorsque lui et les Rolling Stones ont annoncé la sortie de leur premier album en 18 ans contenant de la nouvelle musique. Le nouvel album sort le 20 octobre.

« J’ai dit [to producer Andrew Watt], ‘Andy, je veux que ce soit fidèle à l’école, tu sais. Je veux que ce soit comme un disque des Rolling Stones, mais il faut que ça sonne comme s’il avait été enregistré cette année », a déclaré Jagger dans une interview avec Tom Power de « Q’s ».

« Nous ne voulons pas que cela sonne comme il y a 40 ans et, bien sûr, ce n’est pas le cas. Cela ressemble à celui d’aujourd’hui – la clarté, vous savez, et la fidélité de cela. Et si vous l’écoutez – comparez c’est un vieux disque des Rolling Stones, c’est très, très différent. »

La soirée royale de Hugh Grant

Hugh Grant et son épouse Anna Elisabet Eberstein étaient deux des invités qui ont rejoint le roi Charles et la reine Camilla au dîner d’État royal, célébrant l’arrivée du roi et de la reine en France.

Eberstein était stupéfiant dans une robe noire associée à un collier de perles accrocheur, tandis que Grant avait l’air pimpant dans un costume noir et un nœud papillon. Le prochain grand projet de la star de « Love Actually » est de jouer un Oompa-Loompa dans le prequel de « Willy Wonka et la Chocolaterie », « Wonka », avec Timothée Chalamet.

« J’ai dû lui écrire cette lettre maladroite, lui disant : ‘Tu es doué pour jouer des vieux jambons échoués' », a déclaré le réalisateur Paul King à propos de convaincre Grant d’accepter le rôle. « Une fois que vous voyez Hugh Grant comme un homme orange de 18 pouces de haut avec des cheveux verts, vous dites : ‘Ah, oui. Je sais ce que sont les Oompa Loompas. Tout est parfaitement logique.' »

Le côté compétitif de la reine Camilla

Au deuxième jour du voyage de trois jours du roi et de la reine en France, les deux hommes ont visité le village de la Coupe du monde de rugby, à Saint-Denis. Là, Camilla et la première dame de France, Brigitte Macron, ont montré leur côté compétitif en jouant au tennis de table.

Au cours de ces trois jours, Charles et Camilla ont également visité Paris et Bordeaux, où ils ont visité la cathédrale Notre-Dame et le domaine viticole du Château Smith Haut Lafitte.

Le nouveau rôle de Kate Middleton

Kate Middleton a récemment visité la Royal Naval Air Station (RNAS) Yeovilton, sa première visite à la station depuis qu’elle a été nommée nouveau commodore en chef de la Fleet Air Arm.

Là-bas, la princesse de Galles a d’abord appris à emballer un gilet de sauvetage et a ensuite été photographiée avec le gilet autour du cou, tirant nerveusement sur la ficelle alors qu’elle se préparait à ce que le gilet de sauvetage se gonfle.

La princesse avait déjà un certain nombre de relations militaires, mais celle-ci est peut-être plus spéciale que les autres. Son grand-père était dans la Royal Air Force et aurait servi aux côtés du prince Philip.

Au cours de sa visite à la station, elle a été présentée aux membres des techniciens d’équipement de survie de la Royal Navy, a visité la tour de contrôle du trafic aérien et a eu la chance de s’asseoir dans le siège du pilote de l’hélicoptère Wildcat de la Royal Navy.

« Visite du RNAS Yeovilton pour la première fois en tant que commodore en chef de la Fleet Air Arm », récit du prince et de la princesse de Galles a tweeté après sa visite. « Merci à tous les hommes et femmes courageux qui servent dans la Royal Navy et dans les forces armées. »

Après son voyage à la base navale, Middleton a visité Streets of Growth à Londres, un organisme de bienfaisance visant à aider les jeunes à risque âgés de 15 à 25 ans par le biais de divers programmes de sensibilisation et d’intervention.

Lors de sa visite à l’organisme de bienfaisance, Middleton s’est entretenu avec le personnel, complimentant son engagement à exploiter un espace « où tout le monde peut se réunir pour être créatif ».

« Les jeunes sont jugés sur leur comportement extérieur, mais il faut comprendre leur histoire », a-t-elle entendu dire. « Ils n’ont probablement jamais vu de relations de confiance dans leur vie. C’est donc très important. »

L’événement spécial du prince Harry

Le prince Harry et Meghan Markle ont été aperçus en train de passer un bon moment alors qu’ils assistaient aux cérémonies de clôture des Invictus Games Düsseldorf 2023, en Allemagne.

Harry a lancé les Jeux Invictus en 2014, organisant les jeux inauguraux à Londres pour apporter un soutien aux militaires blessés et favoriser une plus grande compréhension et un meilleur soutien de la part du public.

« J’ai été témoin de l’impact positif du pouvoir du sport sur la vie des militaires blessés et malades dans leur parcours de guérison », a déclaré Harry lors de l’annonce des jeux. « Les Jeux Invictus se concentreront sur ce qu’ils peuvent accomplir après une blessure et célébreront leur esprit combatif à travers une compétition sportive inclusive qui reconnaît le sacrifice qu’ils ont fait. »