Le prince William et Kate partagent une nouvelle photo du prince George

William et Kate, le duc et la duchesse de Cambridge, ont partagé une photo de leur fils Prince George à la veille de son neuvième anniversaire.

La photo montre le jeune prince souriant en vacances et a été prise par sa mère, selon un communiqué du palais de Kensington jeudi.

La duchesse de Cambridge s’est révélée être une photographe passionnée au fil des ans, prenant régulièrement des photos de sa jeune famille célébrant des jalons importants.

Plus tôt cette année, Kate et William ont partagé une photo de leur plus jeune fils, le prince Louis, riant sur une plage de Norfolk prise par Kate, pour célébrer le quatrième anniversaire de Louis le 23 avril.

Le prince George est troisième sur le trône britannique derrière son père, William, et son grand-père, Charles.