Le prince William et Kate Middleton vus dans la fête virale de TikTok pendant les premiers jours de rencontres avant de devenir parents

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Avant d’être papa et maman ou duc et duchesse de Cambridge, William et Kate étaient de jeunes adultes qui aimaient faire la fête.

Dans un TikTok viral, de vieilles photos des deux ont fait surface pendant leurs années de fréquentation, où le prince William et Kate Middleton sont vus danser toute la nuit dans des clubs, ramper dans des voitures de taxi et s’amuser.

Le mash-up TikTok a déjà amassé plus d’un demi-million de likes et des milliers de commentaires.

Un utilisateur a commenté la vidéo : “Ils ont certainement apprécié leurs journées universitaires.”

KATE MIDDLETON RÉPOND À LA QUESTION D’UN FAN AU SUJET D’AVOIR UN QUATRIÈME BÉBÉ ROYAL

Une autre personne a écrit : “futurs roi et reine… j’adore.”

Les futurs hommes et femmes de premier plan du Royaume-Uni se sont rencontrés alors qu’ils fréquentaient l’université de St. Andrews en Écosse.

Les deux se sont mariés en 2011 et ont depuis accueilli le prince George et Louis, ainsi que la princesse Charlotte.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Les noms du duc et de la duchesse de Cambridge ont continué à rester sous les projecteurs sur les devoirs royaux dans la relation de William avec son frère, le prince Harry.

La relation tendue entre les frères dure depuis un certain temps et continue de faire la une des journaux depuis que le prince Harry et sa femme, Meghan Markle, ont décidé de prendre du recul en tant que membres de la famille royale en 2020.

Le prince William est le deuxième en ligne pour hériter du rôle de roi.

Il n’est que le deuxième derrière son père, le prince Charles.

La reine Elizabeth II continue de résider en tant que reine du Royaume-Uni, célébrant son jubilé de platine cette année, marquant 70 ans depuis son accession au trône.