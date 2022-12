Le prince William et Kate Middleton visitent un incubateur de technologies vertes, à but non lucratif, alors que la tournée américaine se poursuit

Lors de leur première journée complète à Boston, le prince William et Kate Middleton ont visité un incubateur de startups de technologies vertes et visité une organisation à but non lucratif qui aide les jeunes mal desservis à briser le cycle de la pauvreté et de la violence.

Le couple est arrivé dans la ville mercredi après-midi pour leur premier voyage à l’étranger depuis la mort de la reine Elizabeth II en septembre et leur premier aux États-Unis en huit ans.

Leur visite de trois jours se terminera vendredi par la cérémonie de remise du prix William’s Earthshot, où des subventions seront accordées à des militants écologistes.

Le couple royal a commencé la journée à Greentown Labs à Somerville, Massachusetts, le plus grand incubateur de startups de technologies climatiques en Amérique du Nord, qui a soutenu plus de 500 entreprises.

Des centaines de spectateurs curieux ont applaudi lorsque le couple est sorti de leur voiture.

William portait un costume gris et un pull bordeaux et Kate l’a complimenté dans un costume bordeaux et un chemisier Burberry rose.

« Nous t’aimons, Guillaume ! » on pouvait entendre des gens crier au prince avant d’entrer à l’intérieur, selon un rapport de la piscine.

Pendant leur séjour à Greentown Labs, ils ont découvert plusieurs startups, dont c16 Biosciences, une entreprise travaillant sur des alternatives durables à l’huile de palme ; Open Ocean Robotics, qui fabrique des bateaux autonomes à énergie solaire, et Nth Cycle, qui tente de décarboniser la chaîne d’approvisionnement en minéraux critique.

Ils ont également rencontré plusieurs anciens lauréats du prix Earthshot avant d’annoncer les lauréats de cette année.

Après leur visite de l’incubateur, William et Kate ont visité Roca, Inc., une organisation à but non lucratif près de Boston qui aide les hommes et les femmes âgés de 16 à 24 ans à faire face à des problèmes tels que l’incarcération, la pauvreté, le chômage, la toxicomanie, la grossesse et le racisme.

Will et Kate ont de nouveau été accueillis par les acclamations d’une foule rassemblée devant l’association à but non lucratif de Chelsea, dans le Massachusetts, selon le rapport de la piscine.

Pendant son séjour, William a parlé avec Jonathan Williams, un homme qui avait été aidé par le programme.

“Eh bien, j’espère que vous vous félicitez également, vous êtes arrivé ici”, a déclaré le prince de Galles à Williams. “Ces gars vous ont fourni le soutien et l’aide extérieure, mais vous l’avez fait vous-même.”

Ils ont également parlé à plusieurs enfants travaillant sur des projets artistiques au centre pour jeunes mères, avec William, père de trois enfants, tenant une petite fille qui essayait de retrouver sa maman de l’autre côté d’une fenêtre. « Où est-elle ? Est-elle là-bas ? demanda le prince à la fille.

Alors qu’ils partaient, Kate, dont la plus jeune a quatre ans, s’est dirigée vers deux femmes tenant des bébés et leur a longuement parlé, selon le rapport de la piscine.

La foule en liesse qui attendait à l’extérieur tenait des pancartes indiquant “Bienvenue à Chelsea”, “Bienvenue à Boston, Vos Altesses” et “Bienvenue à Chelsea, le futur roi et reine d’Angleterre”.

Kate s’est tellement engagée à parler avec des fans qui ont pris des selfies avec le couple et leur ont offert des fleurs qu’elle n’a apparemment pas remarqué que son mari était parti pour la voiture.

« Oh, est-il parti ? elle a demandé à un assistant qui est venu la chercher.

Le voyage de la famille royale survient au milieu d’une controverse entourant un membre honoraire de la maison de Buckingham Palace. Lady Susan Hussey, la marraine de William, aurait été forcée de démissionner de son poste après avoir été accusée d’avoir demandé à plusieurs reprises à une femme noire née en Grande-Bretagne d’où elle venait “vraiment”.

Leur visite aux États-Unis met également en évidence la rupture avec le frère de William, le prince Harry et Meghan Markle, qui ont déménagé en Californie en 2020. William et Kate n’auraient apparemment pas l’intention de voir Harry et Meghan pendant qu’ils sont aux États-Unis.

Le prince et la princesse de Galles ont également découvert les défis climatiques dans le port de Boston, où ils ont rencontré la maire de Boston, Michelle Wu ; Kathy Abbott, PDG de Boston Harbor Now ; et d’autres. Abbott a déclaré qu’elle avait offert au prince aux mains nues son chauffe-mains dans les températures glaciales du front de mer, mais il a poliment refusé.

“Il y a énormément de respect pour eux”, a déclaré plus tard Abbott aux journalistes. “Tous ceux à qui j’ai parlé sont incroyablement excités d’être ici. J’espère que (Earthshot) va nous laisser beaucoup d’inspiration. Il y a énormément de respect et d’appréciation.”

En partant, le couple a parlé aux employés du parc près du port qui leur ont demandé s’ils aimaient regarder le match de basket des Celtics lors de leur première nuit dans la ville mercredi. William a plaisanté en disant que Kate lui avait demandé s’il voulait tirer des cerceaux au parc.

“Dix pieds de haut? Ça fait longtemps que je n’ai pas fait ça”, a-t-il ri. “Nous pourrions revenir quand il fera un peu plus chaud. C’est magnifique le long du front de mer.”

Le couple a reçu des réactions mitigées lors du match, avec quelques huées audibles lorsqu’ils ont été diffusés sur le Jumbotron.

Une autre foule de fans s’était rassemblée aux portes du parc malgré le froid, certains criant : “On t’aime !” et un demandant, “William, as-tu des amis célibataires?”

