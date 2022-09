Le prince William et Kate Middleton visitent le Pays de Galles pour la première fois depuis qu’ils ont obtenu de nouveaux titres royaux

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le nouveau prince et la princesse de Galles sont en ville.

Mardi, le prince William et son épouse la princesse Kate Middleton ont visité le pays pour la première fois depuis qu’ils ont reçu leurs nouveaux titres.

Le couple a commencé son voyage à Anglesey où ils vivaient autrefois en tant que jeunes mariés en 2010 et en tant que nouveaux parents de leur premier-né, Prince George. À l’époque, William travaillait comme pilote d’hélicoptère de recherche et de sauvetage avec la Royal Air Force.

Les membres de la famille royale britannique, tous deux âgés de 40 ans, se sont ensuite rendus à la Royal National Lifeboat Institution, Holyhead Lifeboat Station, où ils ont rencontré des membres d’équipage et des bénévoles. La station de sauvetage a reçu 70 prix pour bravoure, a rapporté le magazine People. Selon le point de vente, le premier devoir royal officiel de Middleton avec William consistait à aider à lancer un nouveau canot de sauvetage sur l’île deux mois avant de se marier en 2011.

LE PRINCE WILLIAM « SIMPLEMENT NE PEUT PAS PARDONNER » LE PRINCE HARRY POUR SON COMPORTEMENT APRÈS LA SORTIE ROYALE, RÉCLAMATION DE L’AUTEUR

William et Middleton se sont ensuite dirigés vers le Holyhead Marine and Café Bar. Là, ils ont rencontré des gens de petites entreprises et d’organismes, dont la garde côtière et les cadets de la marine.

Le couple devrait visiter la ville côtière de Swansea pour visiter une église réaménagée qui a été transformée en centre communautaire. Il abrite aujourd’hui une banque alimentaire qui soutient plus de 200 personnes par semaine. Middleton soutient également Swansea Baby Basics, qui distribue des articles essentiels aux mères dans le besoin. Middleton, mère de trois enfants, est impliquée dans le réseau de banques pour bébés depuis la pandémie. Auparavant, elle aidait à trier et à décharger les colis de dons pour les mères vulnérables et leurs bébés.

Le point de vente a noté qu’en 2020, Middleton a réuni 19 marques et détaillants britanniques pour faire don de plus de 10 000 articles à plus de 40 banques pour bébés dans tout le pays.

Le carrefour communautaire soutient également les sans-abri en leur fournissant de la nourriture. Cette cause est particulièrement importante pour William, qui l’a apprise par l’intermédiaire de sa mère, la princesse Diana. À l’occasion de son 40e anniversaire en juin, il a parlé de la cause et de l’impact qu’elle a eu sur lui au fil des ans.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Le couple s’est rendu au Pays de Galles un jour après la fin de la période de deuil royal. La grand-mère de William, la reine Elizabeth II, est décédée le 8 septembre au château de Balmoral en Écosse. Elle avait 96 ans. Le lendemain de la mort de la reine, son fils aîné, le roi Charles III, fit de William et Middleton prince et princesse de Galles.

Le point de vente a noté que le couple est impatient “d’approfondir leurs liens avec le peuple gallois” en tant que représentants du pays et reviendra avant la fin de l’année. Ils sont venus pour la dernière fois en ville lors du week-end du jubilé de platine de la reine plus tôt cette année, qui a célébré les 70 ans du monarque sur le trône.

LES ENFANTS DE WILLIAM ET KATE UTILISANT DE NOUVEAUX NOMS DE FAMILLE “WALES” APRÈS LE CHANGEMENT DE TITRE

Il est à noter que George, 9 ans, est en passe de devenir le prochain prince de Galles après son père. William a fait son premier voyage officiel au Pays de Galles alors qu’il avait à peu près le même âge.