Le prince William et Kate Middleton veulent donner à leurs enfants une « enfance paisible » malgré les titres royaux : auteur

Prince William et Kate Middleton sont déterminés à s’assurer que leurs enfants ne subissent pas les pressions intenses qui accompagnent la vie royale.

Le duc et la duchesse de Cambridge sont les fiers parents de trois enfants : le prince George, 8 ans, la princesse Charlotte, 6 ans et le prince Louis, 3 ans.

Dans le numéro de cette semaine de Magazine people, l’historien royal Robert Lacey a révélé que le couple, tous deux âgés de 39 ans, est « très conscient des différents destins qui attendent leurs trois enfants ».

« William travaille avec Kate pour aider tous leurs enfants à développer ce qu’ils trouvent personnellement épanouissant », a-t-il expliqué.

Lacey, qui est également la consultante officielle de « The Crown » de Netflix, a mis à jour son livre « Bataille des frères: William et Harry – L’histoire intérieure d’une famille en tumulte » avec des chapitres ajoutés et du nouveau matériel. Dans le livre original, qui a été publié en 2020, l’auteur britannique a abordé les malheurs continus touchés par la famille royale.

Selon le média, le duc et la duchesse sont des « parents très présents » qui prennent toujours le temps de faire le dépôt et le ramassage de l’école, ainsi que d’être à la maison le soir pour le dîner.

« En tant que parents royaux, Kate et William se sont concentrés sur… travailler pour s’assurer que leurs trois enfants profitent de l’enfance paisible qui a échappé à William et Harry », a écrit Lacey.

Alors que Middleton a eu une éducation plus calme, William a publiquement perdu sa mère princesse Diana en 1997.

En 2020, l’expert royal Tom Quinn a déclaré Fox News que Middleton a fourni une vie familiale stable à William. Le prince avait précédemment admis que la mort de sa mère avait eu un impact profond sur sa santé mentale.

« Kate a été une parfaite [companion] parce qu’elle est si calme et stable – et c’est ce dont il a besoin », a déclaré Quinn. « Je ne dis pas qu’elle est en quelque sorte une deuxième mère, mais il y a un élément de cela. Elle est… un rocher. C’est un peu cliché, mais c’est quelqu’un qui n’a tout simplement pas d’histoire partout. Elle est très calme, très rationnelle. Et je pense que c’est pourquoi la famille royale se sent en sécurité. »

« Elle fait aussi quelque chose qui est absolument essentiel pour être heureux tout en étant membre de la famille royale », a-t-il poursuivi. « Quoi que la presse puisse dire à votre sujet, vous ne vous plaignez pas et vous n’expliquez pas. Et Kate est très douée pour ça. »

William a rencontré Middleton à l’Université de St. Andrews. Le couple s’est marié en 2011 à l’abbaye de Westminster lors d’une cérémonie télévisée dans le monde entier.

William est deuxième sur le trône britannique après son père, le prince Charles. Au fil des ans, William a entrepris de nombreuses activités caritatives, projets et fonctions officielles pour soutenir sa grand-mère, Reine Elizabeth II.

En mai, William et Middleton ont lancé leur chaîne YouTube où ils relatent leurs devoirs en tant que membres supérieurs de la famille royale.

En mars, William est devenu le premier royal britannique à s’exprimer sur les accusations de sectarisme portées par son jeune frère Prince Harry et sa belle-soeur Meghan Markle lors d’une séance avec Oprah Winfrey.

L’entretien a révélé des tensions entre les frères, longtemps considérés comme proches et qui se sont soutenus après la mort de leur mère.

Interrogé sur sa relation avec William, Harry a déclaré: « Le temps guérit toutes choses, espérons-le. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.