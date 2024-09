Le prince William et Kate Middleton versent de l’eau froide lors de la visite du prince Harry au Royaume-Uni

Le prince Harry devrait recevoir une triste nouvelle à son retour dans son pays d’origine

Le prince Harry a reçu un accueil plutôt décevant à son arrivée à Londres, lundi 30 septembre, pour un grand événement caritatif.

Le prince William et Kate Middleton ont versé de l’eau froide sur l’accueil chaleureux du duc de Sussex en envoyant un message précis à l’ex-royal.

Le prince Harry aurait espéré des retrouvailles avec son père, le roi Charles, atteint d’un cancer, mais il semble que les retrouvailles père-fils ne soient pas à l’ordre du jour cette fois-ci.

Le monarque est actuellement en Écosse, dans son château de Balmoral, alors qu’il se prépare pour sa première tournée internationale en Australie et aux Samoa suite à son diagnostic.

La dernière fois qu’Harry a rencontré son père, c’était en février, pendant 30 minutes, après que Charles l’ait appelé pour l’informer de son diagnostic de cancer. Le prince Harry s’était précipité dès le lendemain au Royaume-Uni.

Même si les sentiments du prince William pour le prince Harry sont clairs étant donné que les frères ne se parlent plus depuis deux ans, Kate semble également avoir contribué aux projets du monarque concernant les retrouvailles de Harry.

Selon les sources citées par En contact chaque semaineCharles et sa belle-fille bien-aimée « parlent pendant des heures, et le roi se confie à Kate plus que quiconque », suite à leur diagnostic de cancer, qui est « tout simplement réconfortant et beau à voir pour tout le monde ».

Le rapport indique également que la reine Camilla se rapproche de Kate et que les deux ont travaillé avec le principal chef de cabinet du roi « pour s’assurer qu’il bénéficie plus que jamais d’autant de confort pratique et émotionnel pendant sa propre rééducation ».

Entre-temps, La bête quotidienne a rapporté que Camilla a été « la principale voix exhortant Charles à ralentir et à prendre les choses doucement ».

Un ami de la reine a déclaré au média que «la dernière chose qu’elle veut qu’il fasse, c’est qu’il soit stressé à cause d’une rencontre avec Harry».