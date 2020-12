Prince William et Kate Middleton sont sur la liste des vilains du Père Noël après avoir été surpris en train de bafouer les restrictions britanniques du COVID-19.

Le duc et la duchesse de Cambridge, ainsi que leurs trois enfants, ont été photographiés en train de se mêler à Prince EdwardLa famille de la reine Elizabeth au domaine Sandringham de la reine Elizabeth le dimanche 20 décembre. Ensemble, le groupe comprenait neuf personnes, soit trois de plus que ce que le gouvernement autorise en vertu des restrictions de niveau 2.

Selon Le courrier quotidien, les restrictions de niveau 2 stipulent explicitement: « Vous pouvez voir des amis et des membres de la famille avec lesquels vous ne vivez pas (ou avec lesquels vous n’avez pas de bulle de soutien) à l’extérieur, dans un groupe de six maximum. Cette limite de six comprend les enfants de tout âge . «

Mais des sources royales ont dit Le courrier quotidien qu’il n’a jamais été dans l’intention de la famille de se rencontrer lors de l’épisode artistique sur le thème de Noël, Luminate, et que les deux groupes sont arrivés séparément.

Kate et Will avaient déjà été critiqués le 11 décembre, lorsqu’ils ont emmené le prince George, 7 ans, la princesse Charlotte, 5 ans, et le prince Louis, 2 ans, à un spectacle de marionnettes au Palladium Theatre de Londres.