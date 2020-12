Le prince William et Kate Middleton ont déclaré qu’il « ne semblait pas juste » de souhaiter à la nation un joyeux Noël cette année et qu’ils « souhaitaient plutôt une meilleure 2021 » – avant d’envoyer leurs pensées à ceux qui « passent aujourd’hui seuls ».

Se rendre au palais officiel de Kensington Twitter, le duc et la duchesse de Cambridge, tous deux âgés de 38 ans, ont écrit: « Souhaiter un joyeux Noël ne se sent pas bien cette année, alors nous souhaitons plutôt une meilleure 2021. Pour ceux qui luttent aujourd’hui, un soutien est disponible: @GiveUsAShout @ MindCharity @samaritans @theCALMzone @TheSilverLineUK @OurFrontlineUK @NHSCharities. ‘

« Ce Noël, nos pensées vont à ceux d’entre vous qui passent aujourd’hui seuls, à ceux d’entre vous qui pleurez la perte d’un être cher et à ceux d’entre vous qui sont en première ligne qui rassemblent encore l’énergie nécessaire pour mettre leur propre vie en suspens. s’occupe du reste d’entre nous.

Pendant ce temps, le prince Charles et Camilla se sont rendus à Clarence House des médias sociaux et a écrit: « Je vous souhaite à tous un joyeux Noël et voici une meilleure nouvelle année! Sapin de Noël ‘, aux côtés d’un emoji étoile.

Le prince William et Kate Middleton ont déclaré qu’il « ne se sentait pas bien » de souhaiter à la nation un joyeux Noël cette année et qu’ils « souhaitaient plutôt une meilleure 2021 » (photo)

Le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles ont publié une photo à côté du message, qui les montre avec des bâtons de marche à la main lors de leur retraite écossaise de Birkhall à l’automne.

Le couple est habillé avec désinvolture dans des vêtements de campagne sur la nouvelle photo prise par un membre du personnel.

L’héritier du trône et sa femme sont de fervents marcheurs et la campagne autour de leur maison dans l’Aberdeenshire leur offre de nombreuses possibilités de se déplacer.

Le message intervient près d’une semaine après que le Premier ministre a annoncé pour la première fois que le 25 décembre ne pouvait pas se dérouler comme prévu, qui a vu les plans de la bulle de Noël du duc et de la duchesse de Cambridge perturbés comme d’autres familles du pays.

Le plan initial était pour le duc et la duchesse, avec les enfants George, Charlotte et Louis, de se rendre dans la maison classée Grade II des Middletons à Bucklebury, Berkshire, pour les festivités, a écrit Emily Andrews pour le Mail dimanche.

La sœur de Kate, Pippa, son mari James et leur fils Arthur devaient également rejoindre la famille à Bucklebury pour Noël. Ensuite, Berkshire et Londres ont été plongés dans le niveau 3, alors Kate a proposé d’accueillir à Anmer Hall.

Le prince William, Kate Middleton et leurs enfants, le prince George, à gauche, la princesse Charlotte et le prince Louis, au centre, à Anmer Hall, Anmer. Sur la photo, la carte de Noël 2020 de Cambridge

Le prince Charles et Camilla se sont rendus sur les réseaux sociaux de Clarence House et ont écrit: « Je vous souhaite à tous un joyeux Noël et une meilleure nouvelle année! Sapin de Noël’

Mais après l’annonce que Berkshire passait au niveau 4 avec une interdiction de voyager et de mélanger les ménages, les Middletons ont annulé leurs plans.

Ce sera un coup dur pour Mike, 71 ans, et Carole, 65 ans, qui avaient planifié leur premier jour de Noël avec leurs quatre petits-enfants: George, sept ans, Charlotte, cinq ans et Louis et Arthur, deux ans.

En tant que reine de la cuisine, Carole a fait savoir dans une interview il y a deux ans qu’elle porte normalement un « gros pinny » et que ses essentiels de Noël sont « des tartes hachées, du vin chaud et du gui ».

Elle planifiait également une affaire de champagne et de saumon fumé avec un repas en famille pour le grand jour basé sur une recette de Mary Berry, y compris une option végétalienne.

Aujourd’hui, les Cambridges fêteront seuls en famille de cinq personnes.

Pendant ce temps, la reine a décidé de passer cette saison festive «très tranquillement» avec le duc d’Édimbourg au château de Windsor.

Le prince Charles et la duchesse de Cornouailles seront à Highgrove House dans le Gloucestershire formant une bulle avec les deux enfants et cinq petits-enfants de Camilla.

La reine, 94 ans, et le prince Philip, 99 ans, resteront protégés à Windsor par le « HMS Bubble » – un petit nombre d’employés isolés de leur propre famille. Des dispositions spéciales ont été prises pour permettre à la reine d’aller à l’église. Il y aura un petit service, avec des masques, dans sa chapelle privée du château.

Ce sera ensuite la dinde pour deux pour le déjeuner avec peut-être un appel vidéo au prince Harry et Meghan en Californie. Les Sussex seront avec son fils Archie, 19 mois, et la mère de Meghan, Doria Ragland.

Sophie, comtesse de Wessex, devait passer le jour de Noël avec son père Christopher Rhys Jones, 89 ans, pour la première fois en 21 ans, mais comme sa maison de Surrey, Bagshot Park, est maintenant au niveau 4, cela semble peu probable.

Sarah, duchesse d’York, avait prévu de passer Noël avec ses filles Béatrice et Eugénie pour la première fois depuis son divorce en 1996.