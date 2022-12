Le prince William et Kate Middleton sont plus “corrects” et “royaux” que le prince Harry et Meghan Markle avec PDA: expert

Alors que le prince Harry et Meghan Markle sont plus démonstratifs l’un envers l’autre en public – surtout depuis qu’ils ont quitté leur poste de membres de la famille royale – le prince William et Kate Middleton sont toujours très “connectés” l’un à l’autre, a déclaré un expert en langage corporel à Fox News Digital mercredi.

Lorsqu’on lui a demandé si William et Kate étaient plus “appropriés” et “royaux”, l’experte en langage corporel Blanca Cobb a convenu, déclarant qu’ils étaient “très royal”.

“Ils se toucheront encore à l’occasion. Ils se regarderont toujours dans les yeux et ils souriront”, a déclaré Cobb à propos du prince et de la princesse de Galles, qui ont récemment visité les États-Unis pour la première fois en huit ans.

“Cette synchronicité ou le degré du sourire nous fait savoir qu’ils sont toujours très connectés l’un à l’autre. Ainsi, bien qu’ils soient publics ou que PDA puisse être un peu différent, ils sont toujours un couple très connecté et majestueux. “

À l’inverse, a déclaré Cobb, le duc et la duchesse de Sussex sont très gourmands en PDA.

“Ils se tiennent constamment la main, ils se touchent le dos. Il la serre dans ses bras. Ils sont constamment ensemble, ce qui est génial, c’est ce que vous voulez voir avec un couple amoureux”, a-t-elle expliqué.

Lors des Ripple of Hope Awards à Manhattan, où le couple a été honoré mardi, Cobb a déclaré : “Ils avaient tous les deux ce niveau de bonheur qui était plus magnétique que ce que j’ai vu dans le passé.”

Elle a dit qu’ils vivent selon leurs propres conditions et ne semblent plus ressentir de pression pour essayer de se conformer aux protocoles royaux.

“Ils ne ressentent pas la construction de faire partie de l’entreprise – comme ils se réfèrent à la famille royale – ils ne sont pas tellement liés à cette institution où il y a un niveau de relation qui se manifeste lorsqu’ils interagissent les uns avec les autres ou avec le public lors de l’événement », a-t-elle ajouté.

Même depuis le début de leur relation et lorsqu’ils étaient membres de la famille royale, ils “ont enfreint les règles” concernant les PDA, a déclaré Cobb. “Ils étaient des renégats avec leur affection … mais c’est ce qui leur faisait du bien, c’est ce qui leur semblait naturel en tant que couple, et c’était important pour eux d’exprimer leur amour de cette manière.”

Harry et Meghan Markle semblent également “se soutenir mutuellement” et se soutiennent à tour de rôle en fonction de la situation, a déclaré Cobb.

Le couple, qui a reculé en tant que membres de la famille royale en 2020, est “très en phase” l’un avec l’autre, et ils “n’aiment pas être trop éloignés physiquement l’un de l’autre”, a observé Cobb.

“Alors, alors qu’ils sont assis à table [at the Ripple of Hope Awards], et je crois qu’ils dînent, il a son bras enroulé autour de ses épaules allongé sur le dossier de la chaise. Il a sa main sur son épaule, puis elle lui serre la main”, a déclaré Cobb. “C’est une façon de maintenir une connexion. ‘Hé, chérie, je suis ici avec toi.'”

À l’inverse, elle a qualifié William et Kate de “très royal”, ajoutant qu’elle pense “qu’ils s’aiment, qu’ils sont fous l’un de l’autre”. Ils le démontrent juste en public d’une manière très différente. Ils ont un protocole différent pour le PDA tout comme Harry et Meghan.”

Les deux couples sont “fous l’un de l’autre”, a ajouté Cobb.