Le prince William et Kate Middleton seront envoyés pour renforcer l’Union par crainte que les politiciens ne «perdent l’Écosse»

WILLIAM et Kate prévoient de passer beaucoup plus de temps en Écosse dans le but de consolider l’Union, a-t-on affirmé.

Le couple fera de Balmoral un foyer permanent au lieu d’utiliser le château pour des visites occasionnelles et des vacances, selon le Sunday Times.

🔵 Lisez notre Blog en direct de la famille royale pour les dernières mises à jour

William et Kate ont récemment entrepris une tournée en Écosse Crédit : Reuters

Le duc a été accueilli par Nicola Sturgeon à Édimbourg Crédit : PA

Le prince William a parlé des « jours sombres de chagrin » après avoir perdu sa mère

Les craintes grandissent dans la maison royale que les politiciens «perdent l’Écosse» et les assistants du palais veulent s’appuyer sur le voyage réussi du duc et de la duchesse au nord de la frontière le mois dernier.

On dit que les Cambridge « le considèrent comme leur syndicat » et ne pensent pas que les politiciens devraient être laissés seuls pour le consolider, car il s’agit d’une monarchie partagée plutôt que d’un simple accord politique.

Une source royale a déclaré au Sunday Times : « Ils veulent qu’ils ne ressemblent pas à des visiteurs mais à des résidents.

Le sentiment est que les gouvernements successifs ont laissé cette dérive et que les politiques sont irrémédiablement divisés.

Le couple renforcerait également leurs liens avec St Andrews, la ville universitaire où ils se sont rencontrés et sont tombés amoureux.

William a récemment prononcé un discours soulignant ses liens étroits avec l’Écosse et a visité le pays avec sa femme.

Il a eu une audience privée avec Nicola Sturgeon mais a également rencontré l’ancien Premier ministre Gordon Brown, un éminent militant contre l’indépendance.

Lors de sa récente visite au nord de la frontière, le prince William, 38 ans, a raconté ses « jours sombres de chagrin » lorsque sa mère, la princesse Diana, est décédée.

Wills et Kate ont également assisté à un cinéma drive-in Crédit : PA

William a pris le temps de prendre une pinte avec les travailleurs de première ligne du NHS à Édimbourg Crédit : Reuters

William et Harry ont tous deux parlé de la douleur de perdre leur mère Crédit : Getty

Le prince William a eu une réunion privée avec Gordon Brown alors qu’il était en Écosse Crédit : PA

Le duc a dit qu’il aimait l’Écosse mais s’est souvenu de la façon dont il avait été à Balmoral lorsqu’il a appris la mort de sa mère en 1997.

Le royal, qui a été accueilli par le chef du SNP Nicola Sturgeon à Édimbourg, a déclaré: « En bref, l’Écosse est la source de certains de mes souvenirs les plus heureux. Mais aussi, les plus tristes.

« J’étais à Balmoral quand on m’a dit que ma mère était décédée. Toujours sous le choc, j’ai trouvé refuge dans le service de Crathie Kirk le matin même.

«Et dans les jours sombres de deuil qui ont suivi, j’ai trouvé réconfort et réconfort dans le plein air écossais.

« En conséquence, le lien que je ressens avec l’Écosse sera toujours profond. Et pourtant à côté de ce souvenir douloureux, il y a celui d’une grande joie.

« Parce que c’est ici en Écosse – il y a vingt ans cette année – que j’ai rencontré Catherine pour la première fois.

Le nationaliste écossais Alex Salmond a récemment fustigé le prince William pour ce qu’il considérait comme une ingérence dans la politique écossaise après que l’héritier eut rencontré Gordon Brown.

Dans une vidéo à ses partisans d’Alba, Salmond a demandé « que diable le prince William pensait qu’il faisait en ayant une confab avec Gordon Brown ».

« Inutile de dire que la ville où vous rencontrez votre future épouse occupe une place très spéciale dans votre cœur. »

Salmond a ajouté que Brown avait « parfaitement le droit » de rencontrer le futur roi, mais a déclaré qu’il semblait « extraordinairement stupide d’avoir une situation où l’on peut même dire que la monarchie, le futur chef de l’État, est impliquée dans le débat constitutionnel écossais ».

Les couronnes anglaise et écossaise ont fusionné en 1603 mais l’union politique n’a eu lieu qu’en 1707 – plus de 100 ans plus tard.

Un sondage réalisé en avril a révélé que 69 % des Écossais avaient une opinion positive de William.