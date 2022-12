Le prince William et Kate Middleton se sont unis dans une nouvelle photo au milieu de Meghan Markle, le voyage du prince Harry à New York

Le prince William et Kate Middleton choisissent de garder leur calme et de continuer alors que le duc et la duchesse de Sussex se préparent à lancer une autre bombe.

Mardi, le palais de Kensington a partagé une photo en noir et blanc du prince et de la princesse de Galles lors de ce qui semblait être un moment intime de la cérémonie des Earthshot Awards de vendredi à Boston.

“Dans les coulisses de la deuxième cérémonie annuelle de remise des prix #EartshotPrize”, le palais a légendé le cliché sur Twitter. “Célébrer des solutions brillantes et les personnes inspirantes derrière elles !”

La photo est arrivée peu de temps après que Chris Ship, le rédacteur en chef royal d’ITV News, a tweeté que le prochain spécial de vacances de Middleton serait enregistré le 15 décembre. C’est le même jour que Netflix publie le deuxième volet des docuseries du prince Harry et de Meghan Markle.

“King and Queen Concert pour aller au concert de chants de Noël de Kate à @wabbey [Westminster Abbey] cela a été annoncé”, a-t-il tweeté. “Le service de chants de Noël de la princesse de Galles est enregistré le 15 décembre (le même jour, @netflix a choisi de publier la 2e série d’épisodes Harry & Meghan). Concert sur @ITV la veille de Noël.”

King and Queen Concert pour aller au concert de chants de Noël de Kate à @wabbey il vient d’être annoncé.

Le service de chants de Noël de la princesse de Galles est enregistré le 15 décembre (même jour @netflix a choisi de sortir la 2ème série d’épisodes de Harry & Meghan).

Concert le @ITV la veille de Noël 🎄 pic.twitter.com/iozyEadA3M – Chris Ship (@chrisshipitv) 6 décembre 2022

Le roi Charles III et son épouse la reine consort Camilla rejoindront le prince et la princesse de Galles pour « Royal Carols : Together at Christmas ». L’événement, organisé par Middleton, 40 ans, avec le soutien de la Royal Foundation, réunit également d’autres membres de la famille royale, ainsi que du personnel caritatif, des bénévoles communautaires, des travailleurs de première ligne et du personnel militaire. Selon Buckingham Palace, l’objectif est de “célébrer la joie que peut apporter la connexion humaine”.

“Le service de chant de Noël de cette année est dédié à Sa Majesté la reine Elizabeth II et aux valeurs dont Sa Majesté a fait preuve tout au long de sa vie, notamment le devoir, l’empathie, la foi, le service, la gentillesse, la compassion et le soutien aux autres”, indique un communiqué.

“Ces principes sont partagés et personnifiés par les invités inspirants qui ont été invités à l’Abbaye en reconnaissance de leur travail inlassable pour aider et prendre soin de ceux qui les entourent.”

Middleton a organisé son premier concert de Noël à l’abbaye de Westminster en 2021. À l’époque, la mère de trois enfants a rendu hommage à ceux qui ont soutenu leurs communautés au Royaume-Uni pendant la pandémie de coronavirus. Elle a donné sa première performance publique au piano lors d’un duo avec le chanteur écossais Tom Walker sur la chanson “For These Who Can’t Be Here”. William, 40 ans, a prononcé une lecture de Luc 2: 1-7.

Les événements de cette année mettront en vedette un duo du chanteur d’opéra Alfie Boe et Melanie C des Spice Girls. L’émission de la veille de Noël sera racontée par Catherine Zeta-Jones.

Le mois dernier, Middleton a donné au public la possibilité de sélectionner la chanson finale du concert. Le chant de Noël gagnant, sélectionné par un sondage Twitter réalisé en association avec “Good Morning Britain”, était “O Come, All Ye Faithful”.

Lundi après-midi, le duc et la duchesse de Sussex ont été aperçus arrivant à l’aéroport international John F. Kennedy de New York, où ils sont arrivés en jet privé. À leur arrivée, le couple s’est dirigé directement vers leur SUV en attente.

Le couple est en ville pour recevoir mardi le prix Ripple of Hope de l’organisation Robert F. Kennedy Human Rights. Le gala fastueux, organisé par Alec Baldwin, rendra hommage au président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, au chef de Bank of America Brian Moynihan, ainsi qu’à feu la légende de la NBA Bill Russell, décédé en juillet à l’âge de 88 ans.

Puis jeudi, Netflix publiera le premier volet des docu-séries du couple “Harry & Meghan”. La bande-annonce a été publiée alors que le prince et la princesse de Galles entamaient leur premier voyage aux États-Unis en huit ans pour promouvoir le prix Earthshot du futur roi.

“Personne ne voit ce qui se passe derrière des portes closes”, entend-on dire le duc de Sussex dans la bande-annonce alors qu’une photo de l’ancienne actrice américaine pleurant tout en tenant un téléphone portable est montrée. Il y a le bruit du verre qui se brise avant que la bande-annonce ne montre une photo du prince et de la princesse de Galles à l’air sévère lors d’une sortie royale.

“Quand les enjeux sont si élevés, n’est-il pas plus logique d’entendre l’histoire de notre part ?” a déclaré Markle, 41 ans, à la fin de la bande-annonce.

Netflix présente la série en six parties comme “un regard sans précédent et approfondi” sur “l’un des couples les plus discutés de l’histoire”.

En 2020, le duc et la duchesse de Sussex ont signé un accord pluriannuel pour produire des séries sur la nature, des documentaires et des programmes pour enfants pour le géant du streaming.

Le couple a déjà abordé ses problèmes avec la famille royale dans une interview explosive de 2021 avec Oprah Winfrey.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.