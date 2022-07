Le prince William et Kate Middleton se rendront à Boston pour le prix Earthshot

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le prince William et Kate Middleton se rendent à Boston.

Après avoir annoncé précédemment que la deuxième cérémonie de remise du prix Earthshot aurait lieu aux États-Unis, le duc et la duchesse de Cambridge ont confirmé mercredi qu’ils se rendraient dans la capitale du Massachusetts en décembre.

“En 2022, nous sommes de retour et apportons Earthshot aux États-Unis, où nous récompenserons les cinq prochains lauréats du prix”, a déclaré William dans une vidéo sur Twitter.

La vidéo passe ensuite à Xander Bogaerts All-Star des Red Sox à Fenway Park.

“Et nous le ferons ici même à Boston”, a ajouté le joueur de 29 ans.

Dans un communiqué, le couple royal a révélé qu’il célébrerait la ville “inspirante” pour son travail sur la lutte contre les impacts du changement climatique et la construction d’un avenir résilient. La John F. Kennedy Library Foundation servira de partenaire hôte aux côtés de la mairesse Michelle Wu et de la ville de Boston.

Le couple a été vu pour la dernière fois aux États-Unis en 2014 lors de leur visite à New York. Leur première visite ensemble a eu lieu peu de temps après leur mariage royal en 2011, lorsqu’ils se sont rendus à Los Angeles.

William, 40 ans, a créé les prix de l’environnement mondial en 2020 après avoir été inspiré par l’objectif de 10 ans du président John F. Kennedy d’atterrir sur la lune, également connu sous le nom de Moonshot. Les prix visent à mettre en lumière des approches percutantes face aux défis environnementaux mondiaux. La cérémonie de cette année coïncide également avec l’anniversaire de l’alunissage.

“Il n’y a pas de Moonshot plus important aujourd’hui que la réparation de la planète et pas de meilleur endroit pour exploiter l’esprit Moonshot que la ville de Boston”, a déclaré Caroline Kennedy dans un communiqué de presse, cité par le magazine People. “C’est un grand hommage au président Kennedy que le prix Earthshot s’associe à la JFK Library Foundation pour accueillir la cérémonie de 2022 à Boston et inspirer une nouvelle génération avec la possibilité d’un avenir durable.”

Selon le point de vente, le prix Earthshot est un organisme de bienfaisance indépendant en dehors de la Fondation royale du couple. William est président.

“L’urgence de la situation ne peut être surestimée”, a déclaré William au point de vente en octobre. “Mais à travers le prix Earthshot, je veux montrer aux gens du monde entier pourquoi il y a des raisons d’espérer.”

“Voir les solutions incroyables qui ont été développées par les premiers lauréats du prix – et tous nos finalistes – nous montre que les réponses sont là”, a-t-il partagé. “En reconnaissant ces efforts et en les soutenant et en les faisant évoluer pour qu’ils soient les meilleurs possibles, nous pouvons inspirer la confiance qu’un avenir plus sain et plus durable est à notre portée.”

Pour la première remise des prix Earthshot en octobre, cinq lauréats ont été annoncés, chacun dans cinq catégories différentes : protéger et restaurer la nature, purifier notre air, raviver nos océans, construire un monde sans déchets et réparer notre climat.

William est le deuxième sur le trône britannique. Sa grand-mère, la reine Elizabeth II, lui a progressivement confié plus de responsabilités, ainsi qu’à son père, le prince Charles. William et Middleton, 40 ans, sont connus pour soutenir des organismes de bienfaisance qui sensibilisent à la santé mentale, à l’itinérance et au développement de l’enfance, entre autres.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.