Le PRINCE William et Kate ont rendu hommage au prince Philip en tant que «consort dévoué» après le service funèbre.

Le duc et la duchesse de Cambridge ont commémoré près de 70 ans passés aux côtés de la reine.

Le duc et la duchesse de Cambridge ont rendu hommage à Philip en tant que «consort dévoué» Crédit: Twitter

Le prince William marchait derrière le cercueil de son grand-père Crédit: Twitter

Le prince William et Kate ont baissé la tête au service d’aujourd’hui Crédit: Reuters

Ils ont dit: « Le duc d’Édimbourg a été un époux dévoué de Sa Majesté la Reine pendant près de 70 ans, depuis l’adhésion de Sa Majesté en 1952 jusqu’à sa mort. »

Le prince Philip est l’époux le plus ancien de l’histoire royale britannique.

Seulement 30 personnes en deuil ont assisté à ses funérailles à la chapelle St. George, à Windsor cet après-midi.

Cela vient comme …

Les princes William, 38 ans, et Harry, 36 ans, se sont affrontés pour la première fois depuis que le duc de Sussex a quitté la vie royale – et depuis sa conversation explosive avec Oprah Winfrey.

Les deux hommes étaient séparés de 12 pieds alors qu’ils marchaient derrière le cercueil du prince Philip, séparés par le fils de la princesse Anne, Peter Philips, 43 ans – un copain des deux.

Mais les frères, qui ont tous deux marché derrière le cercueil de leur mère, la princesse Diana en 1997, ont partagé un moment privé et ont bavardé après le service.

Crédit: Twitter

Les frères se sont affrontés pour la première fois depuis que le prince Harry a quitté la vie royale Crédit: Reuters

Kate, William et Harry discutent avec le doyen de Windsor après le service émotionnel Crédits: pixel8000

Le prince Harry a été vu marchant et parlant avec le prince William et Kate

Le prince Harry était assis seul, en face de son frère, dans la chapelle pendant les funérailles Crédits: Getty

Les plans des sièges, qui faisaient asseoir le duc de Cambridge et le duc de Sussex l’un en face de l’autre, représentaient les souhaits de Sa Majesté, a déclaré le palais de Buckingham cette semaine.

La biographe royale Penny Junor a déclaré à propos de leur rupture: « La reine a trouvé une solution élégante à un problème très délicat. J’imagine que cela a été difficile mais elle a été dans tous les détails. »

Kate Middleton, 39 ans, a rendu hommage à la princesse Diana en portant le tour de cou en perles de Sa Majesté qui avait été prêté à sa défunte belle-mère.

Alors que la reine portait souvent le collier inestimable dans les années 1980, elle a tendu le tour de cou à quatre brins à la princesse Diana pour un banquet d’État aux Pays-Bas en 1982.

Kate Middleton portait un collier appartenant à la reine et précédemment porté par Diana à l’enterrement Crédit: AP

La duchesse a accompagné son mari William à la cérémonie Crédits: Rex

La princesse Diana portait le tour de cou de perles lors d’un voyage aux Pays-Bas en 1982 tandis que les boucles d’oreilles appartenaient à la collection de la reine Crédit: PA

Le prince William a déclaré lundi que la vie du duc d’Édimbourg était «définie par le service – envers son pays et le Commonwealth, envers sa femme et sa reine, et envers notre famille».

Il a ajouté: «Mon grand-père était un homme extraordinaire et faisait partie d’une génération extraordinaire.

«Catherine et moi continuerons de faire ce qu’il aurait voulu et nous soutiendrons la reine dans les années à venir.

« Mon grand-père va me manquer, mais je sais qu’il voudrait que nous continuions notre travail. »

Harry a dit que son grand-père était le « maître du barbecue, la légende de la plaisanterie et effronté jusqu’à la fin »