Le prince William et Kate Middleton regardent le court alors que les Celtics de Boston affrontent Miami Heat lors de leur voyage aux États-Unis

Le prince et la princesse de Galles ont assisté à un match à domicile des Boston Celtics contre le Miami Heat lors du premier voyage de la famille royale à l’étranger depuis la mort de la reine Elizabeth II en septembre et de leur premier voyage aux États-Unis en huit ans.

Le prince William et Kate Middleton, tous deux âgés de 40 ans, sont entrés dans le TD Garden de Boston alors qu’ils étaient entourés de la sécurité peu de temps avant le début du match mercredi soir.

Middleton, qui était vêtue d’un blazer bleu royal, s’est démarquée dans une mer de vert alors qu’elle se promenait aux côtés de son mari jusqu’à leurs sièges au bord de la cour.

William est assorti à Middleton dans une chemise boutonnée bleu vif sous un blazer bleu marine.

LE PRINCE WILLIAM, KATE MIDDLETON N’ONT “AUCUN PLAN” DE VOIR MEGHAN MARKLE, LE PRINCE HARRY PENDANT LE VOYAGE AUX ÉTATS-UNIS: SOURCE

Le couple a rejoint le copropriétaire des Celtics Wyc Grousbeck et sa femme, Emilia Fazzalari, le copropriétaire Steve Pagluica et sa femme, Judy, le grand Celtics et membre du Temple de la renommée Thomas “Satch” Sanders, la gouverneure élue du Massachusetts Maura Healy et la maire de Boston Michelle. Wu en marge. Pendant le match, Middleton a été vue en train de discuter avec Fazzalari et de parler aux participants qui étaient assis derrière elle.

Des joueurs du Celtic ont été vus marchant à côté de William et Kate alors qu’ils s’enregistraient pour le match tandis que l’entraîneur-chef Joe Mazzulla faisait parfois les cent pas devant le couple.

Pendant le match, le prix Heroes Among Us a été décerné à Ollie Perraul, un militant climatique de 15 ans d’Easthampton, Mass. Les membres de la famille royale ont été vus en train de parler avec Perraul après la remise du prix.

William et Kate ont reçu des réactions mitigées lorsqu’ils ont été montrés sur le jumbotron alors que certains fans applaudissaient et applaudissaient, tandis que d’autres semblaient huer la famille royale. Cependant, la paire semblait s’amuser et William a été aperçu en train d’applaudir et d’encourager les joueurs tout au long du match.

Avant le match, le compte Twitter officiel du couple a partagé une publication, écrivant : “Allons-y Celtics, allons-y !”

L’apparition de William et Kate mercredi soir n’était pas la première fois que le couple assistait à un match de basket professionnel aux États-Unis. Lors de leur dernier voyage aux États-Unis en 2014, le couple a assisté à un match des Brooklyn Nets à New York.

Plus tôt dans la journée, les deux sont arrivés à l’aéroport international Logan de Boston avant 15 h HE. Ils se sont rendus à Boston pour le William’s Earthshot Prize, qui accorde des subventions à des personnes travaillant dans le domaine de l’environnement. Des promotions pour le prix Earthshot ont été diffusées sur le jumbotron tout au long du match des Celtics.

“Catherine et moi sommes ravis d’être de retour aux États-Unis et sommes extrêmement reconnaissants au gouverneur Baker et à la première dame du Massachusetts pour leur accueil chaleureux à Boston”, a déclaré William dans un communiqué après leur arrivée.

Il a ajouté: “Sur ce, notre première visite à l’étranger depuis la mort de ma grand-mère, je voudrais remercier les habitants du Massachusetts et en particulier de Boston pour leurs nombreux hommages rendus à feu la reine.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Guillaume a dit la reine s’est souvenue de sa visite de 1976 dans la ville lors du bicentenaire “avec beaucoup d’affection”.

Il a poursuivi: “Ma grand-mère était l’une des optimistes de la vie. Et moi aussi. C’est pourquoi l’année dernière, nous avons lancé le prix Earthshot avec l’ambition de créer une plate-forme véritablement mondiale pour inspirer l’espoir et un optimisme urgent alors que nous cherchons à sauver l’avenir de notre planète. Aux habitants de Boston, merci. Je vous suis très reconnaissant de nous avoir permis d’accueillir la deuxième année du prix Earthshot dans votre belle ville. Catherine et moi avons hâte de vous rencontrer nombreux dans le jours à venir.”

Le couple s’est envolé pour la ville sur British Airways et sera à Boston jusqu’à vendredi, date à laquelle ils annonceront les gagnants du prix Earthshot.

Le président Joe Biden prévoit de rencontrer le couple royal cette semaine, selon l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, qui a déclaré: “Le président a l’intention de saluer le prince et la princesse de Galles lorsqu’il sera à Boston. Nous sommes toujours en train de finaliser et travaillant sur les détails, donc je n’ai plus rien à partager, plus de détails à partager à ce sujet.”

Au cours de leur voyage, Wu accueillera le couple au port de Boston pour une visite des défis environnementaux et de la montée du niveau de la mer face au littoral de l’est de Boston jeudi. Ils rencontreront vendredi l’ambassadrice Caroline Kennedy à la bibliothèque présidentielle John F. Kennedy.

Le Moonshot de Kennedy qui a mis au défi la NASA de mettre un homme sur la lune au début des années 1960 a inspiré le nom du prix Earthshot.

Plus tard vendredi, la visite de trois jours se terminera par l’annonce par William et Kate des gagnants des subventions du prix Earthshot au MGM Music Hall de Fenway. La cérémonie sera dirigée par Billie Eilish, Annie Lennox, Ellie Goulding et Chloe x Halle se produiront également.

Les gagnants dans cinq catégories, y compris la protection de la nature, l’air pur, la renaissance des océans, l’élimination des déchets et le changement climatique recevront une subvention de 1 million de livres (1,2 million de dollars) pour poursuivre leur travail. Les 15 finalistes recevront une aide financière.

Brie Stimson de Fox News Digital a contribué à ce rapport.