Le prince William et Kate Middleton reçoivent un rappel clé sur leur vie privée

Le prince William et Kate Middleton ont reçu un rappel important sur la vie privée au milieu de la bataille de la princesse contre le cancer.

Selon l’experte royale Jennie Bond, on a rappelé au prince et à la princesse de Galles que « la vie est courte et que chaque jour est précieux ».

Jennie a dit D’ACCORD!: « Le combat de Catherine contre le cancer les a certainement rapprochés encore plus. S’ils avaient besoin d’un rappel, ils savent désormais très bien que la vie est courte et que chaque jour est précieux. C’est ravissant de voir à quel point William aime ouvertement sa femme : ils s’adorent et ils sont heureux que le monde le voie.

Ailleurs, l’expert a noté à quel point William semble plus confiant ces derniers temps, en disant: « William ressemble et parle comme un homme qui a trouvé sa place dans la vie. Il semble assuré et confiant dans son rôle, à la fois en tant que futur roi et en tant que famille heureusement mariée. homme. »

Elle a poursuivi : « Je pense qu’il est clair dans son esprit ces jours-ci qu’il peut justifier sa position dans la vie en utilisant sa plateforme pour essayer de rendre le monde meilleur. Il le prouve avec son projet Earthshot, sa campagne pour aider les sans-abri et son travail sur la santé mentale.

« Et que la même confiance est évidente dans sa vie privée », a-t-elle noté.

Le prince William et Kate Middleton se sont mariés en 2011 et partagent trois enfants, Prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.