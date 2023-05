Le prince William et Kate Middleton réagissent au couronnement du roi avec un tweet – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Anthony Harvey/Shutterstock

Prince William40 et Kate Middleton41 ans, a partagé un Twitter poster un jour après Roi Charles‘ couronnement faisant la une des journaux samedi. Le prince et la princesse de Galles ont exprimé leur gratitude et leur joie dans le tweet, et ont également inclus une vidéo pleine de certains des moments les plus mémorables qu’ils ont eu lors du grand événement royal. Ils ont assisté et ont participé à la cérémonie avec leurs trois enfants, Prince-Georges9, Princesse Charlotte8 et Prince-Louis5.

Quoi. Un jour. Merci à tous ceux qui l’ont rendu possible #Couronnement pic.twitter.com/qaYFXSjjli – Le prince et la princesse de Galles (@KensingtonRoyal) 6 mai 2023

« Quoi. Un jour. Merci à tous ceux qui ont rendu cela possible #Coronation », lit-on dans la légende du tweet, qui a été publié juste après les festivités. Une fois qu’il a été publié, il n’a pas fallu longtemps aux abonnés pour s’engager et commenter. Beaucoup d’entre eux ont évoqué leurs moments préférés de la journée historique, y compris le moment où William a honoré son père en l’embrassant sur la joue.

« C’était absolument splendide ! Votre geste vers votre père avec un baiser sur la joue était très gracieux et honorable ; le roi était plein d’émotion et heureux. En tant que père d’un fils. J’ai senti la joie dans l’expression du roi. Une bonne journée. Que Dieu sauve le roi! » une réponse lue.

Certains des moments que William et Kate ont capturés et partagés dans la vidéo ont été lorsque la famille a quitté sa résidence pour se rendre à l’abbaye de Westminster à Londres, où le couronnement a eu lieu, et leur promenade en calèche là-bas. Ils ont également capturé le moment où ils étaient sur le balcon du palais de Buckingham aux côtés du roi Charles nouvellement couronné et Reine Camille. Les fiers parents et leurs trois enfants ont joyeusement salué la foule en liesse et avaient l’air enthousiasmés par cette journée unique dans une vie.

Le Couronnement Service de Leurs Majestés Le Roi Charles III et la Reine Camilla ont réuni une congrégation de plus de 2 200 invités, dont des membres de la famille royale, des représentants internationaux de plus de 200 pays et environ 100 chefs d’État. L’invitation peinte à la main, qui a été partagée via l’Instagram du Royal, a été envoyée à tous les invités. Notamment absents parmi les invités étaient Le président américain Joe Biden, bien que sa femme, la première dame, le Dr Jill Biden, y ait assisté, et la duchesse de Sussex, Meghan Marklequi est resté en Amérique avec le prince Archie et la princesse Lilibet.

Dans l’annonce officielle du King’s couronnement fait en octobre 2022, le palais de Buckingham a promis que le couronnement « refléterait le rôle du monarque aujourd’hui et se tournerait vers l’avenir, tout en étant enraciné dans des traditions et un apparat de longue date ». L’archevêque de Canterbury a célébré le couronnement officiel de Charles avec la couronne de Saint-Édouard et le couronnement de Camila avec la couronne de la reine Mary à l’abbaye de Westminster le samedi 6 mai.

