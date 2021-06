Le prince William et Kate Middleton réagissent à l’annonce du bébé de Harry et Meghan

Le prince William et Kate Middleton ont dirigé les félicitations royales pour les nouvelles du bébé de Meghan Markle et du prince Harry dimanche.

Après que le couple a annoncé la naissance de leur deuxième enfant, la fille Lilibet « Lili » Diana Mountbatten-Windsor, le duc et la duchesse de Cambridge ont partagé un message personnel à Meghan et Harry.

« Nous sommes tous ravis de l’heureuse nouvelle de l’arrivée de bébé Lili », a écrit le couple sur son compte Instagram officiel, accompagné d’une photo de séance de maternité du couple, tenant leur fils Archie, 2 ans. « Félicitations à Harry, Meghan et Archie. »

Meghan a accueilli son deuxième enfant à 11 h 40 vendredi à l’hôpital Santa Barbara Cottage. Le nouvel ajout royal porte le nom de la reine Elizabeth II, dont le surnom familial est « Lilibet ». Le deuxième prénom, Diana, « a été choisi pour honorer sa défunte grand-mère bien-aimée, la princesse de Galles », a noté un communiqué du couple.

Le prince William et la duchesse Kate ont également choisi Elizabeth et Diana comme deuxième prénom pour leur fille, la princesse Charlotte, 6 ans.

Au cours de l’interview explosive d’Oprah Winfrey en mars, Harry a reconnu que ses relations avec son père, le prince Charles, et son frère, le prince William, étaient tendues par ses 22 mois malheureux et ceux de Meghan en tant que membres de la famille royale. Mais quelle que soit la tension qui subsiste, ce n’était que de joyeuses félicitations dimanche.

Le prince Charles a partagé séparémentmessages de félicitations pour des médias sociaux de lui-même et de sa femme Camilla, duchesse de Cornouailles.

« Félicitations à Harry, Meghan et Archie pour l’arrivée de bébé Lilibet Diana. Je leur souhaite à tous bonne chance en cette période spéciale », pouvait-on lire à côté d’une photo souriante de la famille.

Le compte Instagram de la reine Elizabeth, qui met en lumière le travail de la famille royale britannique, a partagé une photo de mariage de Harry et Meghan et a adressé ses meilleurs vœux au couple.

« Félicitations au duc et à la duchesse de Sussex pour la naissance de Lilibet Diana ! » le post lu. « La reine, le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles et le duc et la duchesse de Cambridge sont ravis de la nouvelle. »

Le message indiquait qu’à 95 ans, Lilibet était « le onzième arrière-petit-enfant de Sa Majesté ».

Bientôt, la reine Elizabeth accueillera un 12e petit-enfant. La princesse Béatrice, petite-fille de la reine, attend son premier enfant avec son mari, Edoardo Mapelli Mozzi, cet automne.

La princesse Eugénie, qui a accueilli son premier enfant – son fils August Philip Hawke – en février, a rendu hommage à un moment Instagram Stories.

« Félicitations, chers cousins… nous ne pourrions pas être plus heureux pour vous tous », a écrit Eugénie, la plus jeune fille du prince Andrew, duc d’York, et de Sarah, duchesse d’York, sous une photo en noir et blanc de Meghan et Harry.

