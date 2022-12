Le prince William et Kate Middleton rayonnent alors qu’ils tiennent la main de leurs trois enfants sur une douce photo de carte de Noël

Le prince William et Kate Middleton étaient tout sourire alors qu’ils posaient avec leurs trois enfants sur une adorable photo de famille pour leur carte de Noël annuelle.

Le prince et la princesse de Galles, tous deux âgés de 40 ans, ont été photographiés avec leurs fils Prince George, 9 ans, et le prince Louis, 4 ans, et leur fille la princesse Charlotte, 7 ans, alors que la famille rayonnait et marchait main dans la main sur un chemin dans une nouvelle photo publié par Kensington Palace mardi.

“Je partage une nouvelle photo de famille pour la carte de Noël de cette année !” le compte Twitter officiel du couple royal a écrit à côté de la photo, ajoutant un emoji d’un arbre de Noël.

“Le prince et la princesse de Galles sont ravis de partager une nouvelle photo de leur famille”, lit-on dans un communiqué du couple via Access Hollywood.

La déclaration a poursuivi: “La photo, qui figure sur la carte de Noël de Leurs Altesses Royales cette année, a été prise par le photographe Matt Porteous plus tôt cette année et montre le prince et la princesse avec leurs trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis à Norfolk .”

La famille royale était toute habillée avec désinvolture, William et Kate portant tous les deux un jean bleu foncé. Kate portait un haut à fleurs blanc à manches longues avec des baskets blanches tandis que William associait son jean à une chemise boutonnée bleu foncé.

George portait un polo bleu clair avec un short bleu marine et Louis portait un polo rayé avec un short en jean bleu. Charlotte portait également un short en jean bleu qu’elle a associé à un haut bleu à manches courtes bordé de rouge.