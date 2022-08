Le prince William et Kate Middleton quittent Londres pour donner aux enfants une vie «normale» – National

Déterminés à donner à leurs enfants une éducation “normale”, le duc et la duchesse de Cambridge déménagent dans un endroit plus rural.

Le prince William et Kate Middleton quittent le palais de Kensington à Londres pour Adelaide Cottage, décrit comme une modeste propriété de quatre chambres sur le domaine Queen’s Windsor.

Le déménagement les rapprochera également de l’école Lambrook dans le Berkshire, où le prince George, neuf ans, la princesse Charlotte, sept ans, et le prince Louis, quatre ans, fréquenteront en tant qu’étudiants de jour, brisant la tradition royale qui voit souvent les enfants royaux embarquer à l’école qu’ils fréquentent. .

Les experts royaux disent que le déménagement est conforme aux objectifs des Cambridges d’avoir une intimité pour leur famille, mariée à leur amour du plein air.

Cette décision garantit également que la famille sera beaucoup plus proche de la reine Elizabeth II, qui a déménagé au château de Windsor au début de la pandémie de COVID-19. Adelaide Cottage se trouve à environ 10 minutes à pied du château de Windsor, les responsables ont déclaré dans le communiqué.

La reine Elizabeth II apparaît sur un écran via une liaison vidéo depuis le château de Windsor, où elle est en résidence, lors d’une audience virtuelle au palais de Buckingham, à Londres, le mardi 26 octobre 2021.

La résidence officielle de la reine est le palais de Buckingham à Londres, mais les médias britanniques ont déclaré que le monarque, 96 ans, pourrait maintenant choisir de résider en permanence à Windsor.

Jonathan Perry, directeur de l’école Lambbrook, a déclaré: «Nous sommes ravi que le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis se joindront à nous en septembre prochain et ont hâte d’accueillir la famille, ainsi que tous nos nouveaux élèves, dans notre communauté scolaire.

L’école privée mixte Lambrook à Ascot près du château de Windsor. Le duc et la duchesse de Cambridge ont annoncé que le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis fréquenteraient la Lambbrook School dans le Berkshire à partir de septembre 2022.

Adelaide Cottage porte le nom de la reine Adélaïde, l’épouse du roi Guillaume IV. Construit en 1831, il est nettement plus modeste que les autres propriétés des Cambridge, qui comprennent leur appartement à Kensington Palace, leur propriété de 10 chambres à Norfolk et un cottage en Écosse.

Selon les médias, la nounou à plein temps de William et Kate, Maria Borrallo, vivra ailleurs pour la première fois en raison de la réduction des effectifs de la maison. Les autres membres du personnel de la famille vivront également hors site.

Joe Little, rédacteur en chef de Majesté magazine, dit Exprimer ce le déménagement présente de nombreux avantages pour la famille.

“L’appartement 1A du palais de Kensington est parfait à bien des égards, mais le duc et la duchesse et leurs enfants sont incapables d’aller et venir comme ils le voudraient ou profitez des parcs londoniens à proximité en raison des problèmes de confidentialité omniprésents.”

Une source royale a déclaré à CNN que cette décision permettra à William et Kate d’être “des parents actifs dans une école très fréquentée”.

Le prince Charles, de gauche à droite, la reine Elizabeth II, le prince Louis, Kate, la duchesse de Cambridge, la princesse Charlotte et le prince George sur le balcon du palais de Buckingham, à Londres, le jeudi 2 juin 2022, le premier des quatre jours de célébrations pour marquer le Jubilé de Platine.

«Ils veulent être aussi normal une famille que possible“, a ajouté la source.

Un commentateur royal dit que cette décision envoie également un message selon lequel William veut éviter certaines des déceptions de sa propre enfance.

Le chroniqueur Dan Wootton a déclaré que le duc voulait être plus présent dans la vie de ses enfants, affirmant que Le prince Charles était souvent absorbé par ses fonctions royales suite au décès de la princesse Diana.

Wootton a déclaré que William “explicite son désir d’éviter de répéter ce qu’il croit être les erreurs de son éducation”.

















