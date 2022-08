Le prince William et Kate Middleton quittent Londres pour donner à leurs enfants une éducation “normale”, selon des sources

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le prince William et Kate Middleton sont déterminés à donner à leurs trois enfants une éducation “normale”.

Lundi, le palais de Kensington a annoncé que le prince George, 9 ans, la princesse Charlotte, 7 ans, et le prince Louis, 4 ans, commenceraient à l’école Lambbrook à Winkfield Row, Berkshire, en septembre.

L’école, située juste à l’extérieur de Windsor, est située sur 52 acres de campagne et compte environ 560 élèves. Bien qu’il propose un internat, George et ses frères et sœurs ne suivront pas les traces de leur père, 40 ans, et de leur oncle, le prince Harry, qui ont tous deux embarqué à Ludgrove à peu près au même âge. Au lieu de cela, les frères et sœurs royaux seront des étudiants externes.

Lambbrook, l’une des meilleures écoles préparatoires du Royaume-Uni, est connue pour ses installations sportives, théâtrales et musicales. Les clubs comprennent l’équitation, l’escrime, la plongée sous-marine et le polo. Il a également une connexion royale – deux des petits-fils de la reine Victoria étaient élèves en 1878. La royale était connue pour voyager de son château à Lambrook, où elle les regardait participer à des matchs de cricket.

La famille déménage du palais de Kensington, dans le centre de Londres, vers des habitations plus rurales à Windsor, où elle pourra profiter de la vie à la campagne. Plusieurs sources royales ont partagé que les parents veulent que leurs enfants aient une éducation “normale” malgré leur statut royal.

“C’est une famille qui aime tellement le plein air, Londres ne travaillait plus pour eux”, a déclaré une source qui connaît la famille au magazine People. “La campagne est définitivement leur endroit heureux.”

George et Charlotte ont auparavant fréquenté l’école Thomas de Battersea, située à six kilomètres du palais de Kensington. Louis fréquentait l’école maternelle Willcocks.

La famille emménage à Adelaide Cottage, qui est décrite comme une modeste propriété de quatre chambres. Il a été construit en 1831 pour la reine Adélaïde, l’épouse du roi Guillaume IV.

La maison se trouve à 10 minutes à pied du château de Windsor, où la reine Elizabeth réside depuis le début de la pandémie de coronavirus. L’établissement se trouve à 40 minutes de route des parents de Middleton, qui vivent dans le village de Bucklebury dans le Berkshire.

Le duc et la duchesse de Cambridge conserveront leur appartement au palais de Kensington comme base de travail officielle, ainsi que leur manoir de campagne de 10 chambres à Norfolk et une maison de vacances en Écosse.

En 2020, le correspondant royal Neil Sean a déclaré à Fox News Digital que William et Middleton voulaient donner à leurs enfants une éducation aussi normale que possible.

“Kate et William… aiment l’idée de les voir se mêler à tous les autres enfants de leur âge pour se faire des amis et profiter d’une enfance normale sans les limites de la vie royale”, a expliqué Sean.

“William, en particulier, aime faire cela car il se souvient avec une telle affection que sa mère, la merveilleuse princesse Diana, a organisé toutes sortes de choses pour lui et Harry, comme des restaurants fast-food, des spectacles, des vacances à la mer et ainsi de suite”, a-t-il partagé. “Kate a toujours eu ça [growing up] et c’est quelque chose qu’elle voulait continuer avec ses propres enfants, en leur donnant des compétences de vie et, bien sûr, une enfance amusante et aimante.”

William est le deuxième sur le trône après son père, le prince Charles.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.