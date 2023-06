Le prince William et Kate Middleton proposent de remplacer les objets volés à l’église galloise : « Très inattendu et gentil »

Le prince William et Kate Middleton ont laissé un vicaire d’une église du Pays de Galles stupéfait.

Vendredi, le révérend Steven Bunting de l’église St. Thomas de Swansea a confirmé à Fox News Digital que le prince et la princesse de Galles avaient discrètement fait un don surprise après le vol d’articles de leur banque alimentaire au cours du week-end.

« Ils ont en effet fourni des fonds pour nous permettre de remplacer tous les objets volés, ce qui est incroyablement généreux », a déclaré Bunting. « Nous recherchons toujours une aide supplémentaire car la demande pour notre travail caritatif dépasse souvent nos approvisionnements, mais c’était très inattendu et gentil. »

« C’était incroyablement gentil et cela a vraiment remonté le moral de tout le personnel et de l’équipe de bénévoles ici dans l’église », a-t-il partagé. « Pour chaque acte de tristesse, il y a eu tant d’actes de gentillesse ! »

Bunting avait précédemment déclaré à ITV News que l’église avait ouvert ses portes lundi pour découvrir que toutes les denrées alimentaires existantes qu’ils distribuaient aux personnes dans le besoin, ainsi que des jouets pour les enfants et de la nourriture pour les nouveau-nés, avaient été volées. Un sac à dos laissé par un sans-abri rempli d’objets a également été volé.

Il a dit que le couple contacté avait l’église « pour offrir son amour et son soutien ».

Selon le point de vente, Bunting a déclaré à William, 40 ans, qu’il pensait que le coupable probable était quelqu’un qui avait déjà utilisé la banque alimentaire en raison de « la connaissance qu’ils auraient eue de l’endroit où la nourriture était conservée ».

Bunting a noté à Fox News Digital que l’église Saint-Thomas était l’un des premiers endroits visités par le couple royal lorsqu’ils sont devenus prince et princesse de Galles après la mort de la reine Elizabeth II en septembre.

TINA TURNER A INFLUENCE LE PRINCE WILLIAM PENDANT L’ENFANCE, RAPPELLE DES SOUVENIRS DE LA PRINCESSE DIANA

« Le prince et la princesse de Galles ont visité notre église l’année dernière le premier jour dans leurs nouveaux rôles », a déclaré Bunting. « Pendant la visite, le prince de Galles a aidé à emballer des colis de banque alimentaire et la princesse de Galles a aidé avec nos Baby Basics. »

La collection Baby Basics est issue d’un partenariat que Middleton, 41 ans, avait mis en place. Il propose des articles neufs et des fournitures fournies par des entreprises donatrices.

Bunting a déclaré au magazine People qu’il ne s’attendait pas à recevoir un appel téléphonique du palais après le vol. Il a dit que le couple était impatient d’aider après avoir appris la nouvelle.

« J’ai d’abord eu un message vocal d’un membre de la maison royale me demandant de les rappeler, et ils ont essentiellement dit que leurs altesses royales étaient bouleversées d’apprendre ce qui s’était passé et voulaient savoir comment ils pouvaient aider. Et ils ont demandé si ce serait OK s’ils remplaçaient tout ce qui a été volé. J’étais complètement abasourdi ! »

« Ils veulent nous remettre dans l’état où nous étions avant le cambriolage », a-t-il ajouté.

Le vicaire pense que l’acte de gentillesse du couple illustre leur engagement envers leurs rôles de prince et de princesse de Galles.

« Cela démontre qu’ils prennent ce rôle au sérieux », a-t-il déclaré. « Nous avons senti quand ils étaient ici qu’ils étaient très, très authentiques et sincères. Ils étaient incroyablement gentils et généreux de leur temps comme ils l’étaient avec tout le monde. »

« Ils ont un emploi du temps très chargé, donc non seulement ils sont conscients de ce qui s’est passé, mais ils agissent immédiatement en conséquence », a-t-il poursuivi. « Il n’y avait aucune raison de le faire à moins que vous ne vouliez vraiment le faire. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Bunting a déclaré que la porte de l’église est ouverte à tous, y compris à ceux qui sont à l’origine du vol et qui pourraient avoir des difficultés et avoir besoin de soutien.

« Venez ici – Le nom au-dessus de la porte dit: » Bienvenue à la maison « », a déclaré Bunting à ITV. « Entrez, prenez une tasse de thé, prenez un sandwich au bacon ou un petit-déjeuner offert. Nous aimerions vraiment vous aider à changer votre vie, à la transformer d’où elle est maintenant. La situation désespérée dans laquelle vous êtes dans, nous voulons vraiment voir cela transformé. »

KATE MIDDLETON DIT QU’ELLE N’EST « PAS AUTORISÉE » À SIGNER DES AUTOGRAPHES À LA DEMANDE D’UN ENFANT : « UNE DE CES RÈGLES »

Depuis qu’ils sont devenus prince et princesse de Galles, le couple s’est rendu plusieurs fois au Pays de Galles, notamment juste avant le couronnement du roi Charles en mai. Au cours de leur visite, ils ont rendu hommage au mémorial de la tragédie de la décharge de charbon à Aberfan, qui a tué 116 enfants en 1966.

William est l’héritier du trône britannique.