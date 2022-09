Le prince William et Kate Middleton “pourraient emmener George, neuf ans, aux funérailles de la reine pour envoyer un message symbolique”

Le PRINCE William et Kate Middleton pourraient emmener leur fils George aux funérailles de la reine pour envoyer un “message symbolique puissant”, affirme-t-on.

Les conseillers du palais encourageraient le couple à permettre à l’enfant de neuf ans d’assister au service émotionnel de demain pour son arrière-grand-mère bien-aimée, ou “Gan Gan”.

Le prince et la princesse de Galles envisageraient d’emmener leur fils George aux funérailles de la reine Crédit : Splash

Les initiés disent que cela enverrait un “message symbolique puissant” Crédit : Getty

Un initié a déclaré au Daily Mail: “Les courtisans tiennent à ce que Prince George assiste aux funérailles à un titre ou à un autre, ne serait-ce que pour rassurer la nation sur l’ordre de succession.”

Un autre a déclaré: “C’est actuellement en discussion. Aucune décision n’a encore été prise.”

George, maintenant deuxième sur le trône, n’a pas été revu depuis la mort de Sa Majesté la semaine dernière.

Alors que deux des autres arrière-petits-enfants du défunt monarque – Mia et Lena Tindall, âgés de huit et quatre ans – étaient à Westminster Hall vendredi, George et ses frères et sœurs, Charlotte, sept ans, et Louis, quatre ans, ont été tenus à l’écart de voir.

Certains ont suggéré que les enfants étaient trop jeunes pour être impliqués dans les événements sombres, mais la princesse de Galles a dit jeudi aux personnes en deuil qu’ils géraient “bien” la perte.

Son mari a également révélé que marcher derrière le cercueil de la reine alors qu’il quittait le palais de Buckingham pour la dernière fois lui rappelait des souvenirs déchirants d’avoir fait de même lors des funérailles de sa mère en 1997.

Wills et Harry ont solennellement marché côte à côte dans la procession de mercredi.

C’était un écho obsédant des funérailles de la princesse Diana, lorsque les frères, âgés de 12 et 15 ans, se tenaient côte à côte alors qu’ils suivaient son cercueil.

William a précédemment décrit cette marche comme “l’une des choses les plus difficiles que j’aie jamais faites”, tandis que Harry a déclaré: “Je ne pense pas qu’un enfant devrait être invité à faire cela, en aucune circonstance.”

Des millions de personnes en deuil devraient descendre dans la capitale pour les funérailles de la reine demain – tandis que plus de quatre milliards se connectent de chez eux.

On s’attend à ce que ce soit l’événement le plus fréquenté de l’histoire britannique – et le plus regardé à la télévision.

Les funérailles d’État – qui commencent à 11 heures du matin – ont également déclenché la plus grande opération de sécurité jamais organisée au Royaume-Uni, avec plus de 15 000 policiers en service.

Il éclipse facilement les Jeux olympiques de Londres 2012, qui ont vu jusqu’à 10 000 policiers en service par jour, et est à plus grande échelle que le jubilé de platine plus tôt cette année.

Des centaines de dirigeants mondiaux, de dignitaires et d’autres personnalités sont attendus, ainsi que des membres de la famille royale de toute l’Europe.

Le Sun a contacté Buckingham Palace concernant la présence de Prince George.

Les frères et sœurs de George, Louis et Charlotte, ne devraient pas être présents 1 crédit