Le prince William et Kate Middleton posent avec des enfants sur une nouvelle carte de Noël – Hollywood Life

Prince William40 et Kate Middleton, 40 ans, s’est rendu sur leur page Instagram officielle le 13 décembre pour partager leur nouvelle photo de carte de Noël et c’est adorable ! Le prince et la princesse de Galles marchaient dehors alors qu’ils tenaient la main de leurs trois enfants, dont Prince-Georges9, Princesse Charlotte7 et Prince-Louis, 4, dans l’instantané mémorable, et a affiché des sourires éclatants. Le quatuor portait des tenues élégantes aux couleurs assorties et George semblait même presque aussi grand que son père !

“Je partage une nouvelle photo de famille pour la carte de Noël de cette année ! 🎄 », lit-on dans la légende du message. La photo a capturé William dans un haut boutonné bleu foncé, un jean et des baskets bleu foncé tandis que sa femme portait un haut boutonné à motifs blancs, un jean et des baskets blanches. George, qui était au milieu, à côté de William, portait une chemise de style polo bleu clair, un short bleu foncé et des baskets bleu foncé tandis que sa sœur, Charlotte, qui se tenait à côté de lui, portait un haut à manches courtes bleu denim doublé en rouge, short en jean et baskets bleu foncé et blanc. Le petit Louis, qui était entre Charlotte et Kate, a complété le tout avec un haut rayé, un short bleu clair, des chaussettes et des baskets noires.

Peu de temps après la publication de la photo, les abonnés ont immédiatement commencé à la commenter. « Très ensoleillé pour Noël 😂 j’adore tellement dynamique ! Joyeuses fêtes 🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍 », a écrit un abonné tandis qu’un autre a écrit:« C’est si beau et les enfants ont tous tellement grandi😍 Seasons Greetings 🎄🎄🎄. Un troisième a qualifié la famille de «magnifique» et un quatrième a écrit: «Merveilleuse image d’une famille heureuse».

Les photos de la carte de Noël de la famille de William et Kate semblent toujours être un succès chaque année et montrent à quel point leurs enfants ont grandi. En 2019, ils ont posé sur une moto, en 2020, ils ont posé en pull devant leur domicile de Norfolk, et en 2021, ils ont tous posé sur un rocher lors d’une visite en Jordanie ensemble.

Cette histoire est encore en développement…

