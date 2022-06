Le prince William et Kate Middleton pleurent l’animatrice de la BBC Deborah James et publient une rare note personnelle

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le prince William et son épouse Kate Middleton ont publié une rare note personnelle après le décès de l’animatrice de la BBC Deborah James.

La présentatrice britannique de 40 ans, qui a collecté des millions pour la recherche sur le cancer et a été reconnue par William pour son travail, est décédée à 40 ans à la suite de sa bataille contre le cancer de l’intestin.

“Nous sommes si tristes d’apprendre la nouvelle déchirante concernant Dame Deborah”, ont tweeté mercredi le duc et la duchesse de Cambridge. “Nos pensées vont à ses enfants, sa famille et ses proches. Deborah était une femme inspirante et inébranlablement courageuse dont l’héritage vivra.”

Le message a été signé avec les initiales du couple, indiquant que la note venait personnellement d’eux.

Nous sommes si tristes d’apprendre la nouvelle déchirante concernant Dame Deborah. Nos pensées vont à ses enfants, sa famille et ses proches. Deborah était une femme inspirante et inébranlablement courageuse dont l’héritage vivra. TOILETTES – Le duc et la duchesse de Cambridge (@KensingtonRoyal) 29 juin 2022

LE PRINCE WILLIAM RÉFLÉCHIT À SA TOURNÉE CONTROVERSÉE DANS LES CARAÏBES : “NOUS AVONS TELLEMENT APPRIS”

James a animé un podcast de la BBC intitulé “You, Me and The Big C” dans lequel elle a parlé d’une approche pragmatique de la vie avec le cancer de l’intestin. Ses publications franches sur les réseaux sociaux au sujet de son diagnostic et de son traitement, y compris des vidéos d’elle dansant, ont suscité les éloges du public.

Elle a été diagnostiquée en 2016 et a révélé en mai qu’elle recevait des soins de fin de vie au domicile de ses parents à Woking, dans le sud de l’Angleterre.

William, 40 ans, a personnellement conféré la féminité de James lors d’une visite surprise à la maison familiale quelques jours seulement après avoir annoncé qu’elle recevait des soins de fin de vie. Il la rejoignit, elle et sa famille, pour un thé et du champagne l’après-midi.

“Le prince William est venu dans notre maison familiale aujourd’hui !!” James a écrit à côté de la série d’images sur Instagram et a partagé comment ils ont passé la journée. “Je suis très honoré qu’il se soit joint à nous pour le thé de l’après-midi et le champagne, où il a non seulement passé beaucoup de temps à parler à toute ma famille, mais m’a également honoré de ma féminité.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

En mai, William s’est également rendu au Royal Marsden Hospital de Londres pour rencontrer des infirmières et du personnel qui ont aidé à soigner James. Le prince est devenu président de l’hôpital en 2007. Sa défunte mère, la princesse Diana, soutenait auparavant l’établissement et effectuait fréquemment des visites.

Le Dr Nicos Fotiadis, qui a soigné James, a remercié William à l’époque d’être allé la voir car cela avait envoyé un message “puissant”.

“Il est important de reconnaître et de reconnaître des personnes comme Deborah qui font énormément pour aider d’autres personnes dans des circonstances très difficiles. Elle a fait un travail brillant”, a répondu William.

William a plaisanté : “Comme elle l’a dit, elle a rendu le cancer de l’intestin sexy, ce sont ses mots, pas les miens !”

KATE MIDDLETON SPORTS PLEIN ÉQUIPEMENT MILITAIRE LORS DE LA VISITE À L’ACADÉMIE D’ENTRAÎNEMENT DES FORCES ARMÉES BRITANNIQUES

Le prince a également réfléchi à l’impact de l’héritage de James sur lui.

“J’adore Deborah, elle est fantastique”, a déclaré William. “Son héritage est énorme. J’ai été très honoré de pouvoir lui parler. C’était comme un moment familial très personnel pour lequel j’étais là. C’était aussi une journée glorieuse… Elle a beaucoup parlé de ses soins. Ce fut un moment émouvant… C’est une femme courageuse et inspirante.”

James est décédé mardi entouré de sa famille, dont son mari et leurs deux enfants, selon un communiqué de famille publié sur Instagram.

James a lancé son podcast avec deux autres patients atteints de cancer en 2018. Elle a créé le Fonds Bowelbabe pour la recherche sur le cancer après avoir annoncé que sa vie touchait à sa fin. Le fonds a levé près de 7 millions de livres (8,5 millions de dollars) jusqu’à présent, bien au-delà de son objectif initial de 250 000 livres.

PHOTOG DE LA REINE ELIZABETH II SUR LA CAPTURE DE LA « FEMME LA PLUS CÉLÈBRE AU MONDE » : ELLE « S’HUMANISE DEVANT MOI »

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a salué son travail, déclarant dans un tweet que “la sensibilisation qu’elle a apportée au cancer de l’intestin et la recherche que sa campagne a financée seront son héritage durable.

“Grâce à elle, de nombreuses vies seront sauvées.”

L’Associated Press a contribué à ce rapport.